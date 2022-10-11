Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины

На всей территории Украины утром 11 октября объявлена воздушная тревога, граждане получают экстренные оповещения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

В рассылке ведомства говорится о высокой вероятности взрывов в течение дня. Граждан призвали находиться в укрытиях и не пренебрегать сигналом воздушной тревоги.

Кроме того, СМИ Украины сообщают о взрывах в Николаевской области, где, по предварительным данным, работает ПВО, и в городе Запорожье.

«Сообщается о взрывах в Николаевской области. По предварительным данным, работает ПВО. Ждем официального подтверждения информации», — сообщил Telegram-канале агентства УНИАН.

Глава подконтрольной Киеву Запорожской областной администрации Александр Старух написал своем Telegram-канале, что Запорожье атакован ракетами.

«Целями противника стали объекты инфраструктуры», — добавил он.

По данным депутата Рады Алексея Гончаренко, в Днепропетровской области работает ПВО.

Ранее во вторник стало известно, что в Хмельницкой области в результате ракетных ударов 11 октября уничтожен Шепетовский железнодорожный узел и завод, где ремонтировались артиллерийские установки.

Утром во вторник воздушная тревога была объявлена в Киеве, в Черниговской, Винницкой, Одесской, Сумской, Хмельницкой областях.

Накануне ВС РФ нанесли удары по инфраструктурным объектам на Украине. По данным украинских властей, были повреждены одиннадцать важных объектов инфраструктуры в Киеве и восьми регионах Украины.

Президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза в понедельник сообщил, что решение об ударах стало ответом на террористические действия киевского режима. В частности, глава государства напомнил о ЧП на Крымском мосту и постоянных ударах ВСУ по городам Донбасса.Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».