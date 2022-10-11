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Стали известны новые подробности убийства 12-летней девочки в Костроме

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Стали известны подробности гибели 12-летней школьницы из Костромы, которую убил одноклассник. Новые сведения появились в распоряжении «Известий» во вторник, 11 октября.

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Согласно имеющейся информации, дети хорошо ладили друг с другом. В день убийства девочка пришла в гости к своему приятелю. Приблизительно в 14:00 оба ребенка еще находились в квартире на седьмом этаже дома на Индустриальной улице.

В 17:00 соседи услышали звук падения на девятом этаже. Когда один из жильцов через час вышел на лестничную площадку, он обнаружил тело девочки и кровавые следы, ведущие в квартиру ее одноклассника.

Прибывшие на место сотрудники полиции обнаружили в квартире мальчика складной нож со следами крови — позже улику отправят на экспертизу. В ходе беседы со следователями школьник заявил, что не убивал подругу, а просто хотел показать ей нож.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (Убийство малолетнего).

Расследование обстоятельств трагедии продолжается. Правоохранители намерены изучить условия жизни и воспитания несовершеннолетних, их круг общения, а также интересы.

О пропаже 12-летней девочки стало известно днем ранее. По данным СК РФ, ребенок вечером 10 октября не вернулся домой. Сразу же были организованы поиски, в которых участвовали следователи, сотрудники местного УМВД и добровольцы отряда «Лиза Алерт».

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