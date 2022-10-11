В Костроме одноклассник убил 12-летнюю девочку в подъезде

Одноклассник 12-летней девочки зарезал ее в подъезде дома в Костроме. Об этом 10 октября сообщило региональное управление Следственного комитета России (СК РФ).

Согласно информации СК РФ, ребенок вечером 10 октября не вернулся домой. Сразу же были организованы поиски девочки, в которых участвовали следователи, сотрудники местного УМВД и добровольцы отряда «Лиза Алерт».

Тело ребенка с ножевыми ранениями было найдено в подъезде многоквартирного дома. По предварительным данным, школьницу убил ее одноклассник. Сейчас с ним беседуют правоохранители. Возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего).

В настоящий момент проводится комплекс следственных действий для установления всех обстоятельств произошедшего. Также следствие проверит условия жизни и воспитания несовершеннолетних, их круг общения, а также интересы детей.

Ранее, 20 сентября, суд подтвердил пожизненные сроки жителям Костромы, осужденным за изнасилование и убийство 5-летней девочки. Преступление произошло 4 января 2022 года.

Девочка вышла погулять на улицу Северной Правды, где ее похитили. После совершения преступления они спрятали тело ребенка в спортивную сумку, чтобы в дальнейшем избавиться от него, однако были задержаны полицией. На теле девочки судебные медицинские эксперты насчитали множество ножевых ранений.