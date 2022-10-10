В Германии сообщили о резком росте числа компаний-банкротов

В Германии количество обанкротившихся товариществ и корпораций в сентябре было на 34% выше, чем в аналогичный период предыдущего года, осенью ожидается дальнейший рост неплатежеспособных компаний. Об этом 10 октября сообщил Институт экономических исследований имени Лейбница (IWH).

«Количество неплатежеспособных товариществ и корпораций в Германии в сентябре составило 762. Это на 34% больше, чем в сентябре 2021 года», — говорится в сообщении.

Отмечается, что, согласно прогнозам, сделанным месяц назад, в сентябре ожидался 25-процентный рост числа компаний-банкротов в годовом исчислении. Так, в прошлом месяце обанкротились 762 организации.

Кроме того, экономисты предсказали превышение значения 2021 года в ноябре на 40%. При этом за год, добавили в IWH, можно ожидать роста в пределах 12–14%, поскольку показатели неплатежеспособности в первом полугодии всё еще были немного ниже прошлогоднего уровня.

Также отмечается, что пострадало 6600 рабочих мест в крупнейших 10% компаний, о банкротстве которых было сообщено в сентябре. Соответствующая ситуация связана с ухудшением экономического положения в стране. В частности, с резким ростом цен на важные факторы производства.

Ранее в этот день глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила, что в 2023 году странам, составляющим треть от мирового валового внутреннего продукта (ВВП), грозит рецессия.

6 октября обозреватель портала Geopolitika Зоран Метер выразил мнение, что страны Европы погрузились в невиданный ранее энергетический кризис. Он добавил, что европейские политики действуют неразумно, продолжая повторять, что найдут альтернативу российским энергоносителям.

В этот же день научный сотрудник Центра европейских исследований Института международных исследований МГИМО Артем Соколов в беседе с «Известиями» заявил, что экономические проблемы в Германии могут усилиться на фоне растущего потока украинских беженцев.

Также 6 октября директор третьего европейского департамента МИД РФ Олег Тяпкин допустил, что Берлин может отказаться от российского газа в течение ближайших двух лет, но это приведет к экономическому кризису в Германии. Уже сейчас, по его словам, в ФРГ наблюдается прогрессирующий экономический и энергетический кризис, гигантский рост цен на энергоносители, сворачивание и вывод за пределы страны производства и инвестиций и снижение конкурентоспособности германской экономики и покупательной способности населения.

Германия и другие европейские страны столкнулись с беспрецедентным ростом цен на газ и электричество из-за курса на сокращение импорта энергоносителей из России, который был взят после начала спецоперации РФ в конце февраля. Однако всё это уже обернулось экономическими проблемами для западных стран, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты.

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