Историк предрек экономические проблемы в Германии из-за украинских беженцев

Поток украинских беженцев может привести к экономическим проблемам в Германии. Такое предположение сделал научный сотрудник Центра европейских исследований Института международных исследований МГИМО Артем Соколов 6 октября в беседе с «Известиями».

Он сообщил, что миграционная политика Германии в отношении беженцев с Украины учитывает практику миграционного кризиса 2015 года, когда в страну прибыли сотни тысяч беженцев с территории Ближнего Востока и Северной Африки.

«За прошедшие годы удалось выстроить инфраструктуру для принятия большого количества беженцев, эта инфраструктура сейчас используется, и в значительной степени миграционное давление, которое оказывается сейчас, Германия с переменным успехом выдерживает», — сказал Соколов.

В то же время, отметил историк, количество беженцев с территории Украины продолжает увеличиваться, «люди приезжают, и не всегда их количество поддается учету».

«Безусловно, это создает предпосылки для обострения экономических проблем, прежде всего, на муниципальном и региональном уровнях, поскольку именно власти на этих уровнях вынуждены решать проблемы беженцев и обустраивать их жизнь», — сказал он.

Соколов добавил, что Германия находится в начале энергокризиса, и содержать украинцев становится всё дороже.

«Естественно, если бюджеты местные или региональные не позволяют обеспечивать жизнь беженцев в соответствии с законами Германии, то местные региональные власти вынуждены просить помощь у Берлина. Вероятно, «светофорная» коалиция одобрит выделение той или иной суммы денег, но остается под вопросом величина этих сумм, на сколько этих средств хватит», — заключил историк.

4 октября газета Süddeutsche Zeitung сообщила, что руководители 23 муниципалитетов в регионе Баден-Вюртемберг обратились к главе МВД Германии Нэнси Фрезер с просьбой о финансовой помощи для обеспечения беженцев с Украины, так как число прибывающих лишь увеличивается. Для них не хватает жилья и других ресурсов.

Двумя днями ранее журнал Der Spiegel написал, что недобросовестные бизнесмены в Германии используют украинских беженцев как источник дополнительной прибыли, навязывая им несоразмерные цены за жилье.

3 сентября сообщалось, что общее количество беженцев, прибывших в ФРГ с начала спецоперации на Украине составляет более 980 тыс. человек. Уточнялось, что в среднем прибавляется около 875 человек в день.