В Германии увидели источник наживы в украинских беженцах

Недобросовестные бизнесмены в Германии используют украинских беженцев как источник дополнительной прибыли, навязывая им несоразмерные цены за жилье. Об этом 6 октября сообщил немецкий журнал Der Spiegel.

Так в частную зону для размещения беженцев превратили даже любимый экс-канцлером страны Ангелой Меркель популярный отель «Штайн». Однако цена за месяц пребывания там превышает €1500. Ставший недавно новым владельцем отеля частный предприниматель Хартмут Линготт, по мнению журналистов, «почуял, что тут можно хорошо заработать».

В одном из случаев арендодатель потребовал с постояльца €1285 за бывший двуспальный номер, в котором в нынешних условиях размещается по целой семье с четырьмя детьми. Учитывая, что на аренду гостиничного жилья без учета коммунальных платежей уже приходится €920.

«К этой сумме добавляется плата за пользование мебелью — €95 в месяц, а также коммунальные платежи — €270. Причем в договоре говорится, что «по истечении периода эксплуатации помещения будет произведен окончательный расчет с учетом действительных расходов», — утверждается в статье.

Пострадавшие от действий нового хозяина «Штайна» рассказали, что часто их заставляли подписывать договоры на немецком языке, а стоимость разных способов размещения в разные периоды сильно различалась. Так жившая в бунгало на территории отеля с мая 2021 по июнь 2022 года украинская беженка заявила, что аренда двуспального номера для нее была назначена в три раза больше, чем плата за бунгало.

Ранее в четверг сообщалось, что руководители 23 муниципалитетов в регионе Баден-Вюртемберг обратились к главе МВД Германии Нэнси Фрезер с просьбой о финансовой помощи для обеспечения беженцев с Украины, так как число прибывающих лишь увеличивается. Для них не хватает жилья и других ресурсов.

Ранее, 3 сентября, сообщалось, что общее количество беженцев, прибывших в ФРГ с начала спецоперации на Украине составляет более 980 тыс. человек. Уточнялось, что в среднем прибавляется около 875 человек в день.

До этого, 1 августа, ряд регионов Германии, в том числе федеральные земли Бранденбург, Саксония и Бавария, перестали принимать украинских беженцев из-за превышения квот.

По данным управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, с 24 февраля по 9 августа 2022 года в страны Европы с Украины прибыло свыше 6,4 млн беженцев. Больше всего их в Польше, Германии и Чехии.