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Обозреватель Geopolitika рассказал о катастрофическом положении Европы

Обозреватель Geopolitika Метер: Европа сама себя поставила на грань катастрофы
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Европа погрузилась в невиданный ранее энергетический кризис, который грозит ей непредсказуемыми последствиями в социальной сфере и безопасности. Таким наблюдением поделился обозреватель портала Geopolitika Зоран Метер.

Как отмечается в материале, самые тяжелые времена для европейского региона наступят в ближайшей перспективе. Брюссель сохраняет курс на замену российских энергоносителей, однако реализация такой инициативы будет дорого стоить.

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