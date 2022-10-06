Обозреватель Geopolitika рассказал о катастрофическом положении Европы

Европа погрузилась в невиданный ранее энергетический кризис, который грозит ей непредсказуемыми последствиями в социальной сфере и безопасности. Таким наблюдением поделился обозреватель портала Geopolitika Зоран Метер.

Как отмечается в материале, самые тяжелые времена для европейского региона наступят в ближайшей перспективе. Брюссель сохраняет курс на замену российских энергоносителей, однако реализация такой инициативы будет дорого стоить.

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