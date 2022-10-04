Глава Saudi Aramco заявил о невозможности удовлетворить возникший в ЕС спрос на энергоресурсы

Поставщики не смогут удовлетворить спрос Евросоюза (ЕС) на энергоресурсы на фоне сокращения Европой поставок энергоносителей из России из-за отсутствия свободных мощностей. Об этом заявил 4 октября гендиректор саудовской нефтяной компании Saudi Aramco Амин Насер.

«Проблема для Европы — это газ и энергия, потому что свободных мощностей нет. По мере того как вы сокращаете поставки из России, никто на самом деле не активизируется и не удовлетворит дополнительный спрос», — цитирует его издающаяся в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) газета The National.

Ранее во вторник заместитель главного редактора итальянского издания iL Giornale Никола Порро заявил, что для ЕС настал час расплаты из-за непродуманной политики в сфере энергетики.

3 октября в «Газпроме», ссылаясь на данные Gas Infrastructure Europe, сообщили, что по состоянию на 1 число текущего месяца запасы газа в подземных хранилищах (ПХГ) Европы восполнены на 62,8 млрд куб. м. Там указали, что для достижения уровня заполненности ПХГ начала сезона отбора 2019/2020 года европейским компаниям предстоит закачать еще 9,6 млрд куб. м газа.

При этом даже близкие к максимальным запасы в ПХГ крупных европейских стран не гарантируют надежное прохождение предстоящего осенне-зимнего периода, подчеркнули в «Газпроме».

В тот же день в Международном энергетическом агентстве (МЭА) предупредили, что хранилища в ЕС опустеют до 5% в феврале без российского газа и при ограниченных поставках сжиженного природного газа.

2 октября сообщалось, что отбор из газохранилищ в Европе впервые с начала апреля превысил закачку. В тот же день газета Financial Times со ссылкой на Европейский центр среднесрочных прогнозов погоды (ECMWF) сообщила, что европейский регион может столкнуться с аномально холодной зимой в условиях нехватки энергоносителей.

30 сентября еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон заявила, что ближайшая и следующая зимы будут тяжелыми для Евросоюза. А 20 сентября обозреватель американского журнала Foreign Policy Кристина Лу заявила, что в Европе может развернуться борьба за выживание на фоне ограничения поставок российского газа и последующего за этим энергетического кризиса

До этого, 5 сентября, бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль заявила, что санкции в отношении энергоресурсов из России были непродуманными. Она отметила, что европейские политики ошибочно предполагали, что возникший кризис можно будет легко преодолеть.

Страны Запада решили снизить зависимость от российских энергоресурсов на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. Однако всё это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост цен на топливо, продукты и коммунальные услуги.

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