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Глава Евросовета заявил о продолжении оказания военной поддержки Украины

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Фото: REUTERS/David W Cerny
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Евросоюз (ЕС) продолжит военную поддержку Украины. Об этом заявил журналистам глава Евросовета Шарль Мишель в понедельник, 10 октября.

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Он добавил также, что ЕС собирается покрыть расходы Украины на зимние нужды.

«Евросоюз по-прежнему твердо привержен поддержке Украины в политическом, финансовом, военном и гуманитарном аспектах, а также в плане ее восстановления и удовлетворения потребностей в ходе подготовки к зиме», — сообщил Мишель.

Ранее в понедельник сообщалось, что представители ЕС ведут переговоры о предоставлении Украине около €18 млрд в качестве финансовой помощи в 2023 году.

В этот же день глава евродипломатии Жозеп Боррель сообщил, что ЕС отправляет Украине дополнительную военную помощь.

Ранее, 7 октября, сообщалось, что лидеры 27 стран Европейского союза в ходе неформального саммита в Праге заявили о своих планах продолжать помогать Украине вооружением и финансами.

До этого, 21 сентября, премьер-министр Великобритании Лиз Трасс дала Украине гарантии оказывать поддержку поставками военной техники. Премьер Британии пообещала, что страна не успокоится, «пока Украина не одержит верх».

В этот же день в письменном заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена практически теми же словами была выражена приверженность Украине и готовность ей помогать, сколько потребуется. Для этого Вашингтон продолжит накачивать Киев оружием и непоколебимо поддерживать.

5 сентября ЕК подписала с Украиной соглашение о выделении грантовой помощи в размере €500 млн. Финансирование направлено на обеспечение жильем и образованием украинских беженцев, а также на поддержку сельскохозяйственного сектора Украины.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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