Захарова ответила на объявление СБУ ее в розыск

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в понедельник, 10 октября, прокомментировала новость об объявлении ее в розыск Службой безопасности Украины (СБУ).

«Меня искать не надо. Я в Telegram. И со мной 500 тыс. человек», — сказала она ТАСС.

Ранее в этот день СБУ объявила Захарову и зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева в розыск. Им инкриминируют статью о посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Кроме того, известно, что в список разыскиваемых СБУ вошли порядка 700 высокопоставленных россиян, в том числе депутаты Госдумы и члены Совфеда.

В свою очередь, Захарова отметила, что методы СБУ всё больше напоминают действия «Исламского государства» (ИГ, организация признана террористической и запрещена в РФ) и «Аль-Каиды» (движение признано террористическим и запрещено в РФ). Медведев же связал решение СБУ объявить его в розыск с тем, что Киеву «понадобилась консультация о трепанации черепа».

Глава Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин поручил дать правовую оценку фактам незаконного уголовного преследования СБУ должностных лиц России.

До этого, 28 сентября, стало известно, что Украина начала розыск граждан, участвовавших в организации референдумов по вхождению Донецкой и Луганской народных областей (ДНР и ЛНР), а также Запорожской и Херсонской областей в состав РФ.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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