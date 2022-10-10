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Медведев связал свое объявление в розыск СБУ с «консультациями о трепанации черепа»

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Фото: ТАСС/Михаил Палинчак
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Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев связал решение Службы безопасности Украины (СБУ) объявить его в розыск с тем, что Киеву «понадобилась консультация о трепанации черепа». Об этом журналистам 10 октября рассказал помощник Медведева Олег Осипов.

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«Понятно почему объявили в розыск. Им понадобилась консультация о трепанации черепа», — приводит его слова «РИА Новости».

О том, что СБУ объявила Медведева в розыск, стало известно ранее в этот день. В базе данных МВД страны говорится, что он обвиняется по статье о посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, совершенном представителем власти. Зампреда Совбеза РФ отнесли к категории лиц, которые «скрываются от органов досудебного расследования».

Кроме того, в розыск СБУ была объявлена официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ей также инкриминируют статью о посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с незаконным уголовным преследованием Медведева СБУ.

6 октября зампред Совбеза РФ отреагировал на призыв президента Украины Владимира Зеленского к НАТО нанести превентивные удары по РФ, заявив, что ему «психиатры должны сделать превентивную трепанацию черепа», пока он не натворил еще больших бед.

До этого, 28 сентября, стало известно, что Украина начала розыск граждан, участвовавших в организации референдумов по вхождению Донецкой и Луганской народных областей (ДНР и ЛНР), а также Запорожской и Херсонской областей в состав РФ.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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