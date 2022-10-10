Захарова сравнила методы СБУ с действиями ИГ и «Аль-Каиды»

Методы Службы безопасности Украины (СБУ) всё больше напоминают действия «Исламского государства» (ИГ, организация признана террористической и запрещена в РФ) и «Аль-Каиды» (движение признано террористическим и запрещено в РФ). Об этом в понедельник, 10 октября, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Немудрено — первопричины появления этих структур одни и те же. Весь мир знает, что майданные чудовища вскормлены кровавыми пирожками [заместителя государственного секретаря США] Виктории Нуланд», — написала она в своем Telegram-канале.

Ранее в этот день СБУ объявила Захарову и зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева в розыск. Им инкриминируют статью о посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с незаконным уголовным преследованием Медведева СБУ. В СК РФ подчеркнули, что решения СБУ приняты по надуманным основаниям и противоречат закону.

4 октября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что США подчинили себе весь коллективный Запад, чтобы превратить Украину в инструмент борьбы с Россией.

29 сентября Захарова заявила, что США фактически стали стороной конфликта на Украине. Дипломат отметила, что объем американской финансовой помощи Киеву скоро достигнет астрономической суммы в $26 млрд.

Также в сентябре официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что Россия сталкивается на Украине с военным потенциалом стран НАТО и целого ряда других недружественных государств.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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