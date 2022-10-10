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Бастрыкин поручил дать оценку фактам преследования СБУ должностных лиц РФ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Глава Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин поручил дать правовую оценку фактам незаконного уголовного преследования Службой безопасности Украины (СБУ) более 700 должностных лиц России. Об этом сообщается в понедельник, 10 октября, в Telegram-канале СК РФ.

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Отмечается, что СК РФ в рамках расследования уголовного дела установит каждый факт незаконного решения, принятого СБУ, и причастных к этому должностных лиц для привлечения к уголовной ответственности.

«Бастрыкин поручил дать правовую оценку фактам незаконного уголовного преследования СБУ более 700 должностных лиц России. Следственный комитет России установит всех представителей киевского режима, причастных к незаконному уголовному преследованию более 700 российских чиновников», — говорится в сообщении.

Как стало известно ранее в понедельник, СБУ объявила в розыск более 700 высших гражданских и военных чиновников России. Сообщалось, что СБУ обвиняет вышеуказанных лиц по ч. 2 ст. 110 УК Украины. В частности, в розыск был объявлен зампреда Совбеза России Дмитрий Медведев. Отмечалось, что он обвиняется СБУ по статье о посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, совершенном представителем власти. Медведева отнесли к категории лиц, которые «скрываются от органов досудебного расследования».

Кроме того, в розыск СБУ была объявлена официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ей также инкриминируют статью о посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Медведев и Захарова неоднократно высказывались насчет российской спецоперации по защите Донбасса, а также действий Украины.

7 октября Захарова указала на неадекватное восприятие реальности властями Украины. За день до этого Медведев пообещал продолжить освобождать занятые украинскими неонацистами территории. Он подчеркнул, что Украина — технический инструмент, а ее население — «расходный материал на выбранном Западом театре военных действий».

Ранее, 5 октября, СБУ предъявила обвинения врио губернатора Херсонской области Владимиру Сальдо и его заместителю Екатерине Губаревой. Они обвиняются в «коллаборационистской деятельности, организации и проведении мероприятий политического характера, осуществлении информационной деятельности», направленных на поддержку России.

До этого, 28 сентября, стало известно, что Украина начала розыск граждан, участвовавших в организации референдумов по вхождению Донецкой и Луганской народных областей (ДНР и ЛНР), а также Запорожской и Херсонской областей в состав РФ.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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