Бастрыкин поручил дать оценку фактам преследования СБУ должностных лиц РФ
Глава Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин поручил дать правовую оценку фактам незаконного уголовного преследования Службой безопасности Украины (СБУ) более 700 должностных лиц России. Об этом сообщается в понедельник, 10 октября, в Telegram-канале СК РФ.
Отмечается, что СК РФ в рамках расследования уголовного дела установит каждый факт незаконного решения, принятого СБУ, и причастных к этому должностных лиц для привлечения к уголовной ответственности.
«Бастрыкин поручил дать правовую оценку фактам незаконного уголовного преследования СБУ более 700 должностных лиц России. Следственный комитет России установит всех представителей киевского режима, причастных к незаконному уголовному преследованию более 700 российских чиновников», — говорится в сообщении.
Как стало известно ранее в понедельник, СБУ объявила в розыск более 700 высших гражданских и военных чиновников России. Сообщалось, что СБУ обвиняет вышеуказанных лиц по ч. 2 ст. 110 УК Украины. В частности, в розыск был объявлен зампреда Совбеза России Дмитрий Медведев. Отмечалось, что он обвиняется СБУ по статье о посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, совершенном представителем власти. Медведева отнесли к категории лиц, которые «скрываются от органов досудебного расследования».
Кроме того, в розыск СБУ была объявлена официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ей также инкриминируют статью о посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.
Медведев и Захарова неоднократно высказывались насчет российской спецоперации по защите Донбасса, а также действий Украины.
7 октября Захарова указала на неадекватное восприятие реальности властями Украины. За день до этого Медведев пообещал продолжить освобождать занятые украинскими неонацистами территории. Он подчеркнул, что Украина — технический инструмент, а ее население — «расходный материал на выбранном Западом театре военных действий».
Ранее, 5 октября, СБУ предъявила обвинения врио губернатора Херсонской области Владимиру Сальдо и его заместителю Екатерине Губаревой. Они обвиняются в «коллаборационистской деятельности, организации и проведении мероприятий политического характера, осуществлении информационной деятельности», направленных на поддержку России.
До этого, 28 сентября, стало известно, что Украина начала розыск граждан, участвовавших в организации референдумов по вхождению Донецкой и Луганской народных областей (ДНР и ЛНР), а также Запорожской и Херсонской областей в состав РФ.
24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.
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