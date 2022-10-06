Медведев пообещал продолжить освобождать занятые украинскими неонацистами территории

Россия сражается не с Украиной, она выступает лишь в качестве инструмента. А цель США и остального Запада — уничтожить Россию при ослаблении других стран. Такое заявление сделал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Он также заявил, что Россия продолжит освобождать территории, все еще занятые неонацистами.

«При этом хочу специально подчеркнуть, что мы сражаемся не с Украиной как таковой, цели так называемого глобального Запада в лице США и основных прихлебателей предельно ясны: уничтожение России при ослаблении других стран, кстати сказать, в том числе европейских», — подчеркнул он на генсовете партии «Единая Россия» в четверг, 6 октября.

Медведев подчеркнул, что Украина — технический инструмент, а ее население — «расходный материал на выбранном Западом театре военных действий».

«Что бы ни пытались сегодня предпринять наши враги, а также ни болтали их марионетки в Киеве, теперь это новые субъекты РФ. Будем на своей земле защищать людей, которые доверили нам свою судьбу, и, конечно, продолжим освобождать территории, все еще занятые неонацистами», — заявил Медведев.

Кроме того, заместитель председателя Совета безопасности заявил, что в скором времени в новых присоединенных к России регионах будут открыты представительства органов власти

«С принятием новых земель в состав России незамедлительно начинается процесс их правовой интеграции. Так было с Крымом, так будет и сейчас. В ближайшее время в каждом из новых регионов будут открыты территориальные представительства федеральных органов исполнительной власти», — отметил он.

15 сентября генерал Великобритании Ричард Ширрефф сообщил, что НАТО не готово к войне с РФ. По его словам, в настоящий момент боевые запасы блока «опустошены» из-за помощи Украине, а также из-за сокращения затрат на оборону в последние годы. По его словам, в настоящий момент боевые запасы блока «опустошены» из-за помощи Украине, а также из-за сокращения затрат на оборону в последние годы.

9 сентября генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг сказал, что НАТО наблюдает «некоторые успехи Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Херсоном и Харьковом», но призывает не заблуждаться и готовиться к длительной войне.

Столтенберг указал на необходимость увеличивать поставки вооружения на Украину, даже в ущерб своим оборонным возможностям, поскольку для НАТО украинский конфликт — это элемент обеспечения собственной безопасности.

В этот же день генсек заявил, что Украина прекратит существование, если откажется от боевых действий.

Москва неоднократно осуждала агрессию со стороны западных стран и поставки оружия на Украину, заявляя, что готова к диалогу с Западом, который в свою очередь только усугубляет конфликт, поддерживая Украину.

8 сентября в статье для The National Interest заявил обозреватель Скотт Стргасич сделал заявление о том, что Штатам остается сделать лишь один шаг до того для вечного участия в конфликте на Украине. Он обратил внимание на то, что США планируют присвоить своим действиям на Украине официальный статус и дать операции собственное имя. По мнению Стргасича, это бесповоротно вовлечет Вашингтон в противостояние и не позволит из него быстро выйти.

Этим же днем постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что риск прямого столкновения России и НАТО повышается из-за опосредованной конфронтации альянса с РФ на Украине. Он также отметил руководящую роль блока в действиях киевского режима и напомнил о количестве иностранных инструкторов на Украине.

24 февраля 2022 года российский лидер Владимир Путин заявил о начале специальной военной операции по защите мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Такому шагу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ЛДНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.