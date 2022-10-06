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Медведев пообещал продолжить освобождать занятые украинскими неонацистами территории

Медведев заявил, что РФ продолжит освобождать территории, занятые украинскими неонацистами
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм
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Россия сражается не с Украиной, она выступает лишь в качестве инструмента. А цель США и остального Запада — уничтожить Россию при ослаблении других стран. Такое заявление сделал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Он также заявил, что Россия продолжит освобождать территории, все еще занятые неонацистами.

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«При этом хочу специально подчеркнуть, что мы сражаемся не с Украиной как таковой, цели так называемого глобального Запада в лице США и основных прихлебателей предельно ясны: уничтожение России при ослаблении других стран, кстати сказать, в том числе европейских», — подчеркнул он на генсовете партии «Единая Россия» в четверг, 6 октября.

Медведев подчеркнул, что Украина — технический инструмент, а ее население — «расходный материал на выбранном Западом театре военных действий».

«Что бы ни пытались сегодня предпринять наши враги, а также ни болтали их марионетки в Киеве, теперь это новые субъекты РФ. Будем на своей земле защищать людей, которые доверили нам свою судьбу, и, конечно, продолжим освобождать территории, все еще занятые неонацистами», — заявил Медведев.

Кроме того, заместитель председателя Совета безопасности заявил, что в скором времени в новых присоединенных к России регионах будут открыты представительства органов власти

«С принятием новых земель в состав России незамедлительно начинается процесс их правовой интеграции. Так было с Крымом, так будет и сейчас. В ближайшее время в каждом из новых регионов будут открыты территориальные представительства федеральных органов исполнительной власти», — отметил он.

15 сентября генерал Великобритании Ричард Ширрефф сообщил, что НАТО не готово к войне с РФ. По его словам, в настоящий момент боевые запасы блока «опустошены» из-за помощи Украине, а также из-за сокращения затрат на оборону в последние годы. По его словам, в настоящий момент боевые запасы блока «опустошены» из-за помощи Украине, а также из-за сокращения затрат на оборону в последние годы.

9 сентября генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг сказал, что НАТО наблюдает «некоторые успехи Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Херсоном и Харьковом», но призывает не заблуждаться и готовиться к длительной войне.

Столтенберг указал на необходимость увеличивать поставки вооружения на Украину, даже в ущерб своим оборонным возможностям, поскольку для НАТО украинский конфликт — это элемент обеспечения собственной безопасности.

В этот же день генсек заявил, что Украина прекратит существование, если откажется от боевых действий.

Москва неоднократно осуждала агрессию со стороны западных стран и поставки оружия на Украину, заявляя, что готова к диалогу с Западом, который в свою очередь только усугубляет конфликт, поддерживая Украину.

8 сентября в статье для The National Interest заявил обозреватель Скотт Стргасич сделал заявление о том, что Штатам остается сделать лишь один шаг до того для вечного участия в конфликте на Украине. Он обратил внимание на то, что США планируют присвоить своим действиям на Украине официальный статус и дать операции собственное имя. По мнению Стргасича, это бесповоротно вовлечет Вашингтон в противостояние и не позволит из него быстро выйти.

Этим же днем постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что риск прямого столкновения России и НАТО повышается из-за опосредованной конфронтации альянса с РФ на Украине. Он также отметил руководящую роль блока в действиях киевского режима и напомнил о количестве иностранных инструкторов на Украине.

24 февраля 2022 года российский лидер Владимир Путин заявил о начале специальной военной операции по защите мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Такому шагу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ЛДНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

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