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СБУ предъявила обвинения врио главы Херсонской области Владимиру Сальдо

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Служба безопасности Украины (СБУ) предъявила обвинения врио губернатора Херсонской области Владимиру Сальдо и его заместителю Екатерине Губаревой. Об этом ведомство сообщило в своем Telegram-канале 5 октября.

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В сообщении указано, что Сальдо и его заместитель обвиняются в «коллаборационистской деятельности, организации и проведении мероприятий политического характера, осуществлении информационной деятельности», направленных на поддержку России, а также якобы совершенных в составе преступной группы.

Более того, их также обвиняют в передаче РФ имущества «Укрпочты».

Ранее 5 октября президент России Владимир Путин подписал федеральный конституционный закон о принятии освобожденных регионов в состав РФ. Накануне, 4 октября, законодательная инициатива была одобрена Советом Федерации на пленарном заседании.

Согласно закону, жители ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей со дня принятия в состав РФ признаются российскими гражданами, на подачу заявлений об отказе от российского гражданства им дан месяц. Приобретение гражданства при этом возможно при условии подачи заявления и принесения присяги гражданина РФ.

В этот же день Путин назначил врио глав новых регионов. В ДНР — это Денис Пушилин, в ЛНР — Леонид Пасечник, в Запорожской области — Евгений Балицкий, а в Херсонской области — Владимир Сальдо.

Ранее, 27 сентября, стали известны итоги референдумов по вопросу воссоединения с РФ. В ДНР эту инициативу поддержали 99,23%, в ЛНР — 98,42%, в Запорожской области — 93,11%, в Херсонской — 87,05%.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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