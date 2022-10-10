В Крыму предложили запретить выезд из РФ военнообязанным россиянам

Власти Республики Крым выступили с предложением внести поправки в федеральный закон «О мобилизационной подготовке и мобилизации» и запретить военнообязанным россиянам выезжать за пределы России, заявил председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов в понедельник, 10 октября.

«Крымский парламент прорабатывает вопрос о предложениях о внесении изменений в федеральные законы, которые касаются ограничения прав лиц, сбежавших от мобилизации», — подчеркнул он в своем Telegram-канале.

Как он отметил, предлагается «установить четкий запрет» на выезд состоящих или обязанных состоять на воинском учете россиян за пределы страны «в период общей или частичной мобилизации, либо в военное время без разрешения военных комиссариатов, федеральных органов исполнительной власти».

24 сентября российский президент Владимир Путин подписал пакет поправок о военной службе. Так, призванные на военные сборы из запаса будут нести уголовную ответственность за неявку или самовольное оставление места службы наравне с контрактниками.

21 сентября глава государства заявил о начале частичной мобилизации. Российский лидер подчеркнул, что данная мера нужна для защиты страны, ее суверенитета.