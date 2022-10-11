Спасибо «Сердцу»: прокат возглавила уральская фэнтези-драма

Лучший старт с 24 февраля в российском кинопрокате — историческое фэнтези «Сердце Пармы» заработало 135 млн рублей за первый уикенд. У фильма было более половины всех сеансов за выходные, и всё равно его посещаемость и наработка были выше средних за последние несколько месяцев. Кинотеатры прогнозируют фильму долгий прокат, но чтобы окупить расходы на производство и рекламу, он должен собрать почти 2 млрд рублей.

Урал как бренд

«Сердце Пармы» Антона Мегердичева — один из самых долгожданных отечественных блокбастеров года. И особенно на него рассчитывали переживающие затяжной кризис кинотеатры, ведь именно Мегердичев в 2017 году установил рекорд по сборам в отечественном кино с «Движением вверх». Правда, этот рекорд был два года спустя побит «Холопом», но за Мегердичевым всё равно закрепился статус ультрауспешного постановщика.

Рекламная кампания «Сердца Пармы» была масштабной и заняла более месяца. Началось всё с того, что картина стала фильмом открытия Московского международного кинофестиваля, где получила неоднозначный прием. Впрочем, куда важнее было то, что информационное пространство заполнилось этим фильмом, споры вокруг него заставили людей вспомнить роман Алексея Иванова (возможно, лучшее из его произведений), а потом подтянулись наружная и телевизионная реклама. Они весь месяц будоражили зрителя, хотя стоит отметить, что число просмотров трейлера измеряется даже к этому моменту в сотнях тысяч.

Сюжет фильма повествует о пермском князе Михаиле, который в XV веке тщетно пытается сохранить независимость своей земли и выстраивает равноправные отношения и с местными языческими племенами, и с Московией. Однако мудрость молодого князя не в силах выдержать удары судьбы, которые та наносит этому краю с момента, когда разбойники разорили древнее святилище. Злой рок ведет практически всех героев этой истории к гибели, и трагическая интонация сообщает повествованию эпический масштаб. Мегердичев постарался максимально зрелищно и подробно передать дух романа Иванова, так что, пожалуй, можно утверждать, что из многочисленных экранизаций писателя эта относится к лучшим.

— Фильм «Сердце Пармы» — абсолютный лидер уикенда, который собрал минимум в шесть раз большую кассу, чем релизы, расположившиеся на второй и третьей строчках рейтинга, и показал лучший старт среди отечественных фильмов в 2022 году, — отметила президент сети кинотеатров «КАРО» Ольга Зинякова. — Картина гарантированно останется хедлайнером месяца и будет работать вдолгую. Это самый ожидаемый релиз последних месяцев, и очень естественно, что именно ему досталось пристальное внимание публики.

Успех картины доказывает, что российское качественное кино сейчас способно генерировать львиную долю бокс-офиса, добавила эксперт. Приумножение таких релизов поможет индустрии укрепить независимое положение и стабилизировать уровни посещаемости и выручки.

Касса «Сердца Пармы» составила 135 млн рублей на 31 тыс. сеансов. Наработка — 4345 рублей, среднее число зрителей на сеансе — 14, то есть в 1,5–3 раза выше, чем у большинства российских релизов за последние месяцы. Другое дело, только заявленный производственный бюджет картины — 715 млн рублей, а рекламный превышает 100 млн. Вернуть эти деньги в кинопрокате в современной ситуации невозможно, но успех картины носит символический характер: зритель готов ходить на большое российское кино и даже предпочесть его зарубежному.

Желания — исполняются

Последний тезис можно доказать тем, что крупный американский релиз «Три тысячи лет желаний» Джорджа Миллера за весь сентябрь собрал лишь 160 млн рублей. «Сердце Пармы» заработает эти деньги примерно за неделю, скорее всего, еще до второго уикенда. Правда, сейчас можно заметить, что наработка у «Трех тысяч лет желаний» несколько выше, чем у «Сердца Пармы», но это потому, что сеансов у картины осталось не так много. Тем не менее фильм этот сейчас на третьем месте по сборам за уикенд, он собрал 14 млн рублей, и видно, что интерес аудитории к фильму сохраняется даже месяц спустя — благодаря хорошему «сарафану» и культовому статусу режиссера, автора франшизы «Безумный Макс».

На втором месте по сборам — российская комедия «Красная шапочка». Ее касса составляет 18 млн, что намного ниже результатов «Сердца Пармы». Фактически блокбастер Мегердичева собрал две трети всей кассы уикенда в России. Четвертое место — у испанского триллера «Хранитель тайн». Новинка смогла собрать 7 млн рублей, хотя ожидания от нее были несколько выше. На пятом месте, ненамного обогнав отечественную драмеди «Далекие близкие», — хоррор «Джиперс Криперс: Возрожденный», он собрал 5,5 млн рублей.

Общий итог уикенда — посещаемость кинотеатров была самой высокой с начала июня и составила более 800 тыс. зрителей. Но все эти цифры, конечно, несопоставимы с 2019 годом. Тогда в первый октябрьский уикенд в кино было куплено 3,7 млн билетов, а лидер по кассе «Джокер» сходу заработал 636 млн. К этим результатам российскому кинопоказу возвращаться еще долго.