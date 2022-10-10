Гастроэнтеролог развеяла миф о пользе лечения болезней медом

Врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова рассказала, что мед нельзя использовать как основной метод лечения. Об этом 10 октября она сообщила в беседе с Ura.Ru.

«Там есть некое количество различных микроэлементов, витаминов, биологически активных веществ. Но их количество минимально, поэтому сказать, что мед может реально лечить — не совсем так», — сказала Дианова.

Она также отметила, что мед нельзя приравнять к здоровому питанию из-за большого количества сахара.

«Употребление меда при отказе от классического сахара допускается, но это всё равно калории. Поэтому нельзя думать, что это ЗОЖ и ПП. Это те же самые калории. Также надо правильно употреблять мед, потому что там богатая таблица Менделеева в масштабах суточной нормы для человека. В связи с этим медом лечиться невозможно», — добавила диетолог.

До этого, 30 сентября, Нурия Дианова назвала блюда фастфуда, которые считаются самыми безопасными и сбалансированными. Самым сбалансированным фастфудом она назвала шаурму. От регулярного поедания данного блюда довольно низок риск нарушения обменных процессов в организме, однако существует опасность отравления.