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Хуснуллин сообщил о запуске автомобильного движения по двум полосам Крымского моста

Вице-премьер Хуснуллин: запущено движение автомобилей по Крымскому мосту
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Автомобильное движение запущено по двум полосам Крымского моста. Об этом 9 октября в Telegram-канале сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

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«Запустили движение уже по двум полосам Крымского моста. До этого мост работал в реверсивном режиме», — уточнил он.

По данным вице-премьера, на автодорожной части сооружения налажено освещение, нанесена новая разметка и восстановлено барьерное ограждение.

«Теперь на автомобиле по мосту можно будет проехать быстрее. Продолжаем обследование поврежденной части», — заключил Хуснуллин.

Ранее в воскресенье глава Крыма Сергей Аксенов рассказал, что до особого распоряжения движение по Крымскому мосту разрешено только легковым автомобилям. Автомобили грузоподъемностью до 3,5 т и пассажиры будут перевозиться по маршруту порт Крым – порт Кавказ.

ЧП на Крымском мосту, повлекшее за собой ограничение движения по автомобильной и железнодорожной части сооружения, произошло утром 8 октября.

По данным информационного центра Национального антитеррористического комитета, на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузовика. После этого загорелись семь топливных цистерн ж/д состава, следовавшего в направлении Крыма.

Владелец автомобиля и его водитель установлены.

По предварительным данным Следственного комитета России, в результате произошедшего погибли три человека. Ведомство возбудило уголовное дело.

По информации «Известий», еще три человека, предварительно, пропали без вести. По данным источника, в момент взрыва рядом с грузовиком двигались два легковых автомобиля — Cadillac Escalade и Mitsubishi.

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