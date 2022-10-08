Президент России Владимир Путин подписал указ об усилении мер защиты транспортного перехода через Керченский пролив, электросетевого энергомоста и магистрального газопровода. Документ опубликован в субботу, 8 октября, на сайте Кремля.

Согласно указу, на ФСБ возложены полномочия по организации и координации мер защиты транспортного перехода через Керченский пролив.

Российскому правительству поручено привести свои акты в соответствие с этим указом.

Документ вступает в силу с момента его подписания.

Утром 8 октября на Крымском мосту произошло ЧП.

В информационном центре Национального антитеррористического комитета сообщили, что на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузовика. Он повлек за собой возгорание семи топливных цистерн. По предварительным данным, погибли три человека.

Планируется, что железнодорожное сообщение в Крыму будет возвращено к обычному расписанию в течение суток. Разрешение на движение поездов по Крымскому мосту уже получено.

Постепенно восстанавливается и автодвижение по мосту. Вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что поставлена задача с 9 октября запустить автомобильное движение по двум полосам.