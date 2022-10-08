Хуснуллин поручил запустить автодвижение на второй полосе Крымского моста с 9 октября

Вице-премьер России Марат Хуснуллин 8 октября заявил, что поставлена задача с завтрашнего дня запустить автодвижение по Крымскому мосту по двум полосам.

«Запущено автомобильное движение по одной полосе. Поставлена задача за ночь подготовить ситуацию, чтобы завтра запустить движение в течение дня по двум полосам, проводим инструментальное обследование. Определились с объемами ремонта и восстановлением второй полосы», — сказал он журналистам.

Он отметил, что в ближайшее время планируется увеличить пропускную способность реверсивного движения по мосту с 50 до 100 автомобилей.

По его словам, за сутки также установят, сколько потребуется времени для восстановление второго пролета моста.

Корреспондент телеканала «Известий» Николай Аксенов ранее в этот день показал, как постепенно восстанавливается автомобильное движение по Крымскому мосту.

Утром 8 октября на Крымском мосту произошло ЧП.

В информационном центре Национального антитеррористического комитета сообщили, что на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузовика. Он повлек за собой возгорание семи топливных цистерн. По предварительным данным, погибли три человека.

Советник главы Крыма Олег Крючков отметил, что железнодорожное сообщение по мосту будет возвращено к обычному расписанию в течение суток.