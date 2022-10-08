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Два человека погибли в Донецке после обстрела ВФУ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Два человека погибли в киевском районе Донецка в результате обстрела украинскими боевиками. Об этом 8 октября сообщил штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР).

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«Вооруженные формирования Украины (ВФУ) обстреляли Киевский район Донецка, по ул. Лиственной погибли два человека», — сообщает штаб в Telegram-канале.

Отмечается, что в поселке Верхнеторецкое Донецкой области также ранена женщина после обстрела с украинской стороны.

Ранее 8 октября сообщалось, что украинские боевики за прошедшие сутки 48 раз обстреляли территории ДНР.

В этот же день союзные войска выбили украинских боевиков из их крупного опорного пункта на юго-востоке Артемовска в ДНР.

Накануне, 7 октября, ВФУ обстреляли район Дарьевского моста, выпустив четыре ракеты из HIMARS. В результате обстрела ракеты попали в гражданский автобус, пять человек погибли, еще пятеро пострадали. Раненые находятся в состоянии средней степени тяжести.

Обстрелы объектов в Херсонской и Запорожской областях, а также в Донецкой и Луганской народных республиках усилились на фоне проведения референдумов о вхождении этих территорий в состав России.

5 октября президент РФ Владимир Путин подписал закон о принятии республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей в состав Российской Федерации.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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