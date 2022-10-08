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Политолог объяснил опасения США из-за сотрудничества РФ и Саудовской Аравии

Политолог Федоров: Байден понимает, чем грозит США сотрудничество России и Саудовской Аравии
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Фото: REUTERS/Ahmed Jadallah
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Политолог, президент Центра социальных и политических исследований Георгий Федоров в субботу, 8 октября, в беседе с «Известиями» прокомментировал обвинения России и Саудовской Аравии президентом США Джо Байденом в росте цен на бензин в стране.

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Как отметил специалист, Байден «понимает, что происходит», поскольку ранее Саудовская Аравия и США, сговорившись, фактически усугубили экономический кризис в СССР. Теперь, когда у России и Саудовской Аравии появились общие интересы, американский лидер воспринимает это как бумеранг.

«Надо понимать, что Байден пытался заигрывать с Саудовской Аравией, сам туда летал, но есть экономические интересы, а состояние США сейчас — это не то состояние, которое было раньше. Байден — это не сильный президент, соответственно его администрация и его действия вызывают у многих сомнения. Он как человек старый и во многом недееспособный действует исходя из своей логики», — пояснил Федоров.

Как отметил политолог, Саудовская Аравия понимает, что возможно, Байден скоро покинет свой пост и после прихода нового лидера, придется заново договариваться.

«Восток в этом отношении очень тонкий, они лучше подождут несколько лет и будут договариваться уже с более дееспособным, сильным и адекватным президентом», — заключил Федоров.

7 октября Байден заявил, что Россия и Саудовская Аравия виноваты в росте цен на бензин в стране. Президент также отметил, что правительство прикладывает все усилия для увеличения рабочих мест в стране, привлечения инвестиций в компании и борьбы с инфляцией.

Ранее, 6 октября, обозреватель британской газеты The Telegraph Бен Марлоу написал, что соглашение стран ОПЕК и России о снижении добычи нефти стало унижением для Байдена.

Автор отмечал, что такое решение показывает ухудшение отношений США с Саудовской Аравией, а также укрепление ее связей с Россией.

Страны ОПЕК+ приняли решение по нефти на заседании министерского мониторингового комитета 5 октября. Из него следует, что страны должны сократить производство черного золота с ноября на 2 млн баррелей в сутки. На фоне новости стоимость Brent поднялась выше отметки $93 за бочку. В ближайший месяц цена может вырасти до $100 за баррель, спрогнозировали аналитики.

4 октября стало известно, что сокращение добычи нефти стран ОПЕК+ может плохо отразиться на демократах во время промежуточных выборов в конгресс США в ноябре. Отмечается, что глава Белого дома не смог убедить принца Мухаммеда ибн Салмана Аль Сауда добывать больше нефти на фоне растущих цен на топливо.

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