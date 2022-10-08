В Майями поздравили Путина с 70-летием проекцией на высотке Trump Tower

В США поздравили президента России Владимира Путина с 70-летием, спроецировав надпись на высотке Trump Tower в Майами. Видеозапись проекции появилась в социальных сетях.

«Никакого морального права даже заикаться о свободе демократии у этого Запада нет. C днем рождения, господин президент», — сообщалось в поздравительном послании.

7 октября Путин отпраздновал юбилей. Главе государства исполнилось 70 лет.

В тот день президент Таджикистана Эмомали Рахмон преподнес российскому лидеру необычный подарок — он привез на неформальный саммит СНГ в Константиновском дворце под Санкт-Петербургом таджикистанские арбузы и дыни, которые собрали в гигантские пирамиды. Из других фруктов выложили «ковры» на территории дворца.

А президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что привез в подарок Путину трактор «Беларус».

Путина также поздравили и главы ряда других государств. Среди них Садыр Жапаров (Киргизия), Мигель Диас-Канель Бермудес (Куба), Реджеп Эрдоган (Турция), Сирил Рамафоза (ЮАР), Ким Чен Ын (Северная Корея) и Даниэль Ортега (Никарагуа).