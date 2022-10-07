Президент Таджикистана подарил Путину пирамиды из арбузов и дынь

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон в пятницу, 7 октября, поздравил российского президента Владимира Путина с 70-летием.

Рахмон преподнес российскому лидеру необычный подарок — он привез на неформальный саммит СНГ в Константиновском дворце под Санкт-Петербургом таджикистанские арбузы и дыни, которые собрали в гигантские пирамиды. Из других фруктов выложили «ковры» на территории дворца.

Ранее в этот день президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что привез в подарок Путину трактор «Беларус».

Также 7 октября Путина уже поздравили главы ряда других государств. Среди них Садыр Жапаров (Киргизия), Мигель Диас-Канель Бермудес (Куба), Реджеп Эрдоган (Турция), Сирил Рамафоза (ЮАР), Ким Чен Ын (Северная Корея) и Даниэль Ортега (Никарагуа).

Днем ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал о планах президента РФ в свой день рождения встретиться с лидерами стран СНГ. При этом он не раскрыл семейных планов Путина.