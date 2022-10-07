Лукашенко подарил Путину трактор

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что привез в подарок российскому коллеге Владимиру Путину в его день рождения трактор «Беларус». Он сказал об этом по прибытии на неформальный саммит СНГ в Санкт-Петербурге 7 октября.

«Трактор. Такой, на котором я работаю, — «Беларус». Самый лучший. Ручной сборки», — ответил белорусский лидер на вопрос о том, что он привез в подарок Путину.

Журналисты поинтересовались, со всеми ли насадками этот трактор, имея в виду навесное оборудование для проведения тех или иных работ.

«Насадок их, знаешь, миллион. Поэтому это по желанию. Но я ему предложу одну насадку — навесное устройство — сеялку. Будем сеять хлеб. Может, еще что-то. Она универсальная. Вырастим — и [президенту Польши Анджею] Дуде, [польскому премьер-министру Матеушу] Моравецкому, Европе там, чтобы не голодали. Чтобы не воровали на Украине хлеб, а везли бедным странам», — ответил Лукашенко.

В то же время Telegram-канал «Пул Первого» опубликовал фотографию сертификата на получение трактора на имя российского лидера.

Ранее в этот день сообщалось, что Путина уже поздравили с 70-летием ряд глав государств. Среди них Садыр Жапаров (Киргизия), Мигель Диас-Канель Бермудес (Куба), Реджеп Эрдоган (Турция), Сирил Рамафоза (ЮАР), Ким Чен Ын (Северная Корея) и Даниэль Ортега (Никарагуа).

Днем ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал о планах президента РФ в свой день рождения встретиться с лидерами стран СНГ. При этом он не раскрыл семейных планов Путина.