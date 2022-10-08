Путин поручил создать правкомиссию в связи с ЧП на Крымском мосту

Президент России Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию в связи с ЧП на Крымском мосту для выяснения причин произошедшего и скорейшей ликвидации последствий. Об этом в субботу, 8 октября, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

В состав комиссии также войдут главы Крыма и Краснодарского края, представители ФСБ, МВД и Росгвардии.

«Владимир Путин в связи с чрезвычайным происшествием на Крымском мосту получил доклады председателя правительства РФ Михаила Мишустина, вице-премьера Марата Хуснуллина, глав МЧС Александра Куренкова и Минтранса Виталия Савельева, а также руководителей силовых ведомств», — приводит слова Пескова ТАСС.

Также отмечается, что Савельев и Куренков уже выехали на место происшествия.

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