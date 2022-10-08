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Москва зафиксировала признаки повышения активности западных ядерных сил

МИД: Россия фиксировала признаки повышения активности ядерных сил западных стран
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Фото: TASS/Zuma
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Россия зафиксировала признаки повышения активности ядерных сил западных государств. Об этом в пятницу, 7 октября, заявил замглавы российской делегации на заседании Первого комитета Генеральной ассамблеи ООН Константин Воронцов.

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Он также охарактеризовал риторику Запада как «безответственную».

«Так, буквально неделю назад представители США фактически угрожали через СМИ возможностью нанесения по столице России обезглавливающего удара (decapitating strike). Причем это прозвучало не из уст политиков, а от военных. Если в Вашингтоне считают подобную риторику ответственной и допустимой, то в этом зале подавляющее число стран с этим не согласится», — отметил Воронцов.

6 октября президент Украины Владимир Зеленский в ходе выступления по видеосвязи в Институте Лоуи (Австралия) призвал НАТО нанести «превентивные» удары по РФ, а не «ждать ядерных ударов России». Он также указал на то, что страны – члены альянса должны пересмотреть порядок использования ядерного оружия.

На следующий день украинский лидер заявил, что под «превентивными ударами» он подразумевал новые санкции Запада. Зеленский добавил, что его неправильно поняли, а российская сторона якобы использовала его утверждения «в выгодном для себя ключе».

Тогда же официальный представитель Кремля Дмитрий Песков указал, что подобные высказывания доказывают правоту решения начать специальную военную операцию.

Ранее в этом месяце посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов поделился мнением, что у западных стран есть нездоровый страх перед фактом наличия у РФ ядерного оружия. Он отметил, что с момента появления такого оружия и у американцев, и у французов, и у россиян есть понимание, что победителей в ядерной войне быть не может.

21 сентября президент России Владимир Путин обратил внимание на то, что США, Великобритания и Евросоюз подталкивают Украину к переносу военных действий на территорию России. Он уточнил, что со стороны Запада в ход пошел и ядерный шантаж: некоторые представители государств говорят о допустимости применения против России ядерного оружия. Путин напомнил, что РФ также располагает различными средствами поражения. Также глава государства подчеркнул, что при угрозе России Москва использует все имеющиеся в ее распоряжении средства.

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