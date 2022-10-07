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Музыкальный конкурс «Евровидение-2023» пройдет в Ливерпуле

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Фото: TASS/EPA/ALESSANDRO DI MARCO
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Музыкальный конкурс «Евровидение-2023» пройдет в Ливерпуле. Об этом в прямом эфире Би-би-си 7 октября объявил телеведущий Грэм Нортон.

С победой Ливерпуль уже поздравила премьер-министр Великобритании Лиз Трасс.

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«Большие поздравления Ливерпулю, выбранному в качестве города, который примет «Евровидение» в 2023 году», — написала она в Twitter.

Как уточняется, финал конкурса пройдет 13 мая на площадке M&S Bank Arena Liverpool, полуфиналы будут проводиться 9 и 11 мая.

Ранее в шорт-лист претендентов на право проведения «Евровидения-2023» попали семь британских городов. Среди них был непосредственно Ливерпуль, а также Манчестер, Ньюкасл и Шеффилд, Лидс, а также Бирмингем, который уже принимал конкурс в 1998 году, и Глазго, где проходило танцевальное «Евровидение-2008».

Обычно страна-победитель принимает конкурс в следующем году, и поэтому «Евровидение-2023» должно было пройти на Украине. Однако 25 июля Европейский вещательный союз (EBU) сообщил, что в 2023 году конкурс пройдет в Великобритании вместо Украины из соображений безопасности.

Трансляцию на 67-м конкурсе «Евровидения» проведет британская телерадиовещательная компания Би-би-си. Отмечается, что Украина как страна, победившая в 2022 году, сразу пройдет в финал конкурса.

Украина получила право провести конкурс после победы Kalush Orchestra в конкурсе, прошедшем 14 мая в Италии. Несмотря на то что украинцы нарушили правила и начали продвигать политические лозунги на сцене, организаторы отказались считать заявления музыкантов политическим выступлением.

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