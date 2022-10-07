Реклама
Прямой эфир
Мир
Подаренный Лукашенко Путину трактор делают по спецзаданию
Армия
Минобороны: российские ВС пресекли атаки ВСУ на купянском и краснолиманском направлениях
Происшествия
В Энергодаре прогремел взрыв в районе ТЭС
Мир
Захарова упрекнула Запад в раскручивании темы ядерного противостояния
Общество
В Петербурге отменены новогодние мероприятия
Общество
Водителя Собчак приговорили к двум годам колонии за ДТП в Сочи
Мир
Президент Киргизии Жапаров поздравил Путина с юбилеем
Мир
Российские войска пресекли попытки наступления ВСУ на трех направлениях
Авто
Правительство России утвердило изменения в ПДД для электросамокатов
Мир
Маск предложил сделать Тайвань особым административным районом Китая
Мир
На Украине вступил в силу запрет на воспроизведение российской музыки
Общество
В Энергодаре заявили о начале регламентных работ по перезапуску энергоблоков ЗАЭС
Сюжет:

В Петербурге отменены новогодние мероприятия

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Ольга Мальцева
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Власти Петербурга отменят проведения новогодних мероприятий этой зимой, а сэкономленные деньги будут направлены на оснащение добровольцев и мобилизованных. Об этом 7 октября рассказал губернатор региона Александр Беглов в своем Telegram-канале.

С общей помощью: регионы вводят свои меры поддержки мобилизованных
Все ли могут позволить себе дополнительные траты

«На совещании с членами городского правительства приняли решение отменить запланированные праздничные мероприятия по случаю Нового года. Не состоится концерт на Дворцовой площади и Невском проспекте, фейерверк, благотворительный прием в Таврическом дворце. Но новогодние программы для семей с детьми и традиционные «детские ёлки» в городском календаре сохраним», — отметил он.

Беглов также добавил, что сэкономленные средства уйдут на помощь в снабжении мобилизованных граждан.

«Сэкономленные средства используем для приобретения дополнительного снаряжения и оснащения для добровольцев и мобилизованных по выделенной в бюджете Санкт-Петербурга особой статье на приобретение дополнительного снаряжения и оснащения для добровольцев и мобилизованных», — резюмировал губернатор.

Ранее, 6 октября, губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что мобилизованные и добровольцы из Подмосковья будут получать региональные меры поддержки. Он подчеркнул, что им будет обеспечена единовременная выплата — 200 тыс. рублей.

До этого, 5 октября, мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о дополнительных мерах социальной поддержки семей мобилизованных москвичей. Так, всего утверждены 15 мер городской поддержки мобилизованных граждан. Соцподдержка охватит не только детей, но также супругу и родителей.

21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил в стране частичную мобилизацию. По словам российского лидера, мера принята для защиты России, ее суверенитета, территориальной целостности и обеспечения безопасности российского народа.

Все мобилизованные граждане будут иметь статус военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, и соответствующий уровень денежного содержания. В общей сложности будут призваны 300 тыс. человек.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022