В Петербурге отменены новогодние мероприятия

Власти Петербурга отменят проведения новогодних мероприятий этой зимой, а сэкономленные деньги будут направлены на оснащение добровольцев и мобилизованных. Об этом 7 октября рассказал губернатор региона Александр Беглов в своем Telegram-канале.

«На совещании с членами городского правительства приняли решение отменить запланированные праздничные мероприятия по случаю Нового года. Не состоится концерт на Дворцовой площади и Невском проспекте, фейерверк, благотворительный прием в Таврическом дворце. Но новогодние программы для семей с детьми и традиционные «детские ёлки» в городском календаре сохраним», — отметил он.

Беглов также добавил, что сэкономленные средства уйдут на помощь в снабжении мобилизованных граждан.

«Сэкономленные средства используем для приобретения дополнительного снаряжения и оснащения для добровольцев и мобилизованных по выделенной в бюджете Санкт-Петербурга особой статье на приобретение дополнительного снаряжения и оснащения для добровольцев и мобилизованных», — резюмировал губернатор.

Ранее, 6 октября, губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что мобилизованные и добровольцы из Подмосковья будут получать региональные меры поддержки. Он подчеркнул, что им будет обеспечена единовременная выплата — 200 тыс. рублей.

До этого, 5 октября, мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о дополнительных мерах социальной поддержки семей мобилизованных москвичей. Так, всего утверждены 15 мер городской поддержки мобилизованных граждан. Соцподдержка охватит не только детей, но также супругу и родителей.

21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил в стране частичную мобилизацию. По словам российского лидера, мера принята для защиты России, ее суверенитета, территориальной целостности и обеспечения безопасности российского народа.

Все мобилизованные граждане будут иметь статус военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, и соответствующий уровень денежного содержания. В общей сложности будут призваны 300 тыс. человек.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.



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