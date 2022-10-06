Мобилизованные и добровольцы из Подмосковья получат региональные меры поддержки

Мобилизованные и добровольцы из Подмосковья будут получать региональные меры поддержки. Об этом в четверг, 6 октября, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев, общаясь с бойцами, которые сейчас проходят боевое слаживание в Тверской области.

Он подчеркнул, что им будет обеспечена единовременная выплата — 200 тыс. рублей.

«Ваши дети в школах будут питаться бесплатно. Очередей в детские сады для тех, кто нас защищает, также не будет. Писать ничего не надо — все мероприятия, связанные с выплатами, будут происходить проактивно», — заявил Воробьев.

Выплата положена мобилизованным и добровольцам, которые пришли в военкомат после 21 сентября и имеют прописку в Московской области. Средства поступят на карту после получения первой зарплаты военнослужащего.

Кроме того, семьям мобилизованных и добровольцев окажут юридическую помощь, содействие в получении социальных выплат. Также, кому это необходимо, без очереди предоставят место в социальном стационаре.

Членам семей мобилизованных и добровольцев будет оказано содействие в поиске работы, а для их жен и детей старше 16 лет организовано профобучение.

Мобилизационный центр подготовки развернут на базе филиала одного из образовательных учреждений Тверской области. Он способен принять 2 тыс. человек одновременно. Московская область оказывает помощь в его оснащении.

Воробьев ознакомился с условиями размещения и подготовки личного состава, а также передал бойцам комплекты с дополнительной амуницией.

5 октября мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о дополнительных мерах социальной поддержки семей мобилизованных москвичей. Так, всего утверждены 15 мер городской поддержки мобилизованных граждан. Соцподдержка охватит не только детей, но также супругу и родителей.

Ранее, 22 сентября, мэр Москвы сообщал, что призванным в рамках частичной мобилизации москвичам ежемесячно будут доплачивать 50 тыс. рублей. Кроме того, в случае получения тяжелого ранения выплата составит 1 млн рублей, в случае легкого — 500 тыс. рублей.

21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил в стране частичную мобилизацию. По словам российского лидера, мера принята для защиты России, ее суверенитета, территориальной целостности и обеспечения безопасности российского народа.

Все мобилизованные граждане будут иметь статус военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, и соответствующий уровень денежного содержания. В общей сложности будут призваны 300 тыс. человек.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.



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