Реклама
Прямой эфир
Армия
Минобороны РФ сообщило об освобождении поселка Зайцево в ДНР
Политика
Матвиенко оценила «изоляцию» России на саммите G20
Экономика
ФАС хочет повысить аэронавигационные сборы с авиакомпаний на 50-70%
Мир
ВСУ ударили по Антоновскому мосту в Херсоне
Армия
Истребители ВКС России сбили украинские МиГ-29 и Су-24
Мир
СМИ сообщили о сильных взрывах в Киеве из-за учений для саперов
Мир
Посла РФ в Молдавии вызвали в МИД для знакомства с позицией Кишинева по референдумам
Общество
Песков назвал «уткой» сообщения СМИ о выезде из РФ 700 тыс. россиян
Общество
Мурашко рассказал о тяжелом состоянии двоих пострадавших при стрельбе в Ижевске
Экономика
Корзина мобилизованного обойдется почти в 7 тыс. рублей
Пресс-релизы
XI Петербургский международный юридический форум пройдет с 11 по 13 мая
Сюжет:

Мобилизованные и добровольцы из Подмосковья получат региональные меры поддержки

Губернатор Воробьев заявил, что мобилизованные и добровольцы из Подмосковья получат региональные меры поддержки
0
Фото: t.me/vorobiev_live
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Мобилизованные и добровольцы из Подмосковья будут получать региональные меры поддержки. Об этом в четверг, 6 октября, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев, общаясь с бойцами, которые сейчас проходят боевое слаживание в Тверской области.

Он подчеркнул, что им будет обеспечена единовременная выплата — 200 тыс. рублей.

«Ваши дети в школах будут питаться бесплатно. Очередей в детские сады для тех, кто нас защищает, также не будет. Писать ничего не надо — все мероприятия, связанные с выплатами, будут происходить проактивно», — заявил Воробьев.

Служебный ход: боевая подготовка мобилизованных будет идти днем и ночью
Тем временем российские Воздушно-космические силы уничтожили значительное количество наемников в Запорожье

Выплата положена мобилизованным и добровольцам, которые пришли в военкомат после 21 сентября и имеют прописку в Московской области. Средства поступят на карту после получения первой зарплаты военнослужащего.

Кроме того, семьям мобилизованных и добровольцев окажут юридическую помощь, содействие в получении социальных выплат. Также, кому это необходимо, без очереди предоставят место в социальном стационаре.

Членам семей мобилизованных и добровольцев будет оказано содействие в поиске работы, а для их жен и детей старше 16 лет организовано профобучение.

Мобилизационный центр подготовки развернут на базе филиала одного из образовательных учреждений Тверской области. Он способен принять 2 тыс. человек одновременно. Московская область оказывает помощь в его оснащении.

Воробьев ознакомился с условиями размещения и подготовки личного состава, а также передал бойцам комплекты с дополнительной амуницией.

5 октября мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о дополнительных мерах социальной поддержки семей мобилизованных москвичей. Так, всего утверждены 15 мер городской поддержки мобилизованных граждан. Соцподдержка охватит не только детей, но также супругу и родителей.

Ранее, 22 сентября, мэр Москвы сообщал, что призванным в рамках частичной мобилизации москвичам ежемесячно будут доплачивать 50 тыс. рублей. Кроме того, в случае получения тяжелого ранения выплата составит 1 млн рублей, в случае легкого — 500 тыс. рублей.

21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил в стране частичную мобилизацию. По словам российского лидера, мера принята для защиты России, ее суверенитета, территориальной целостности и обеспечения безопасности российского народа.

Все мобилизованные граждане будут иметь статус военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, и соответствующий уровень денежного содержания. В общей сложности будут призваны 300 тыс. человек.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022