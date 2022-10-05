Собянин подписал указ о допмерах соцподдержки семей мобилизованных

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о дополнительных мерах социальной поддержки семей мобилизованных москвичей. Об этом 5 октября говорится в блоге столичного градоначальника.

«Чтобы мужья и отцы были спокойны за своих жен, детей и пожилых родителей, город взял их под особую защиту. Соответствующий указ я сегодня подписал», — сообщил Собянин.

Всего утверждены 15 мер городской поддержки мобилизованных граждан. Соцподдержка охватит не только детей, но также супругу и родителей.

Для детей в качестве мер соцподдержки, в частности, предусмотрено внеочередное зачисление в детсады по возрасту 1,5 лет, предоставление бесплатных завтраков и обедов в школах, освобождение от оплаты занятий дополнительного образования в учреждениях, подведомственных властям Москвы, отметил Собянин.

Кроме этого, для супруг и детей трудоспособного возраста будет организовано обучение и дополнительное профессиональное образование, а также содействие в поиске работы. Всем членам семьи мобилизованных окажут единовременную материальную помощь, психологическую помощь, будут помогать в оформлении выплат, консультировать по юридическим вопросам.

Для получения помощи необходимо обратиться в Центр поддержки семей мобилизованных по ул. Сергия Радонежского, д.1, стр.1.

«Специалисты Центра самым внимательным образом рассмотрят ситуацию в каждой конкретной семье. И если перечисленных выше мер поддержки будет недостаточно, постараются помочь в индивидуальном порядке», — заключил Собянин.

22 сентября мэр Москвы сообщил, что призванным в рамках частичной мобилизации москвичам ежемесячно будут доплачивать 50 тыс. рублей. Кроме того, в случае получения тяжелого ранения выплата составит 1 млн рублей, в случае легкого — 500 тыс. рублей.

21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил в стране частичную мобилизацию. По словам российского лидера, мера принята для защиты России, ее суверенитета, территориальной целостности и обеспечения безопасности российского народа. В указе Путина говорится, что призыву будут подлежать только определенные категории граждан.

Все мобилизованные граждане будут иметь статус военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, и соответствующий уровень денежного содержания. В общей сложности будут призваны 300 тыс. человек.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.



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