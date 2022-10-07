Подаренный Лукашенко Путину трактор делают по спецзаданию

Трактор «Беларус», подаренный президенту России Владимиру Путину в честь юбилея, делают по спецзаданию. Об этом в пятницу, 7 октября, рассказали в пресс-службе «Минского тракторного завода».

«Этот трактор сейчас сдают в цехе опытного производства, потому что у него специальное техническое задание. Базовые характеристики соответствуют модели, которая сходит с конвейера, но эта модель — по специальному техническому заданию», — сказала пресс-секретарь завода Юлия Дыленок «Газете.Ru».

Она уточнила, что трактор будет точно таким же, как на сертификате. При этом его цену на заводе называть не стали, посчитав это неуместным.

Сертификат на трактор ручной сборки подарил Путину на его 70-летие президент Белоруссии Александр Лукашенко на неформальном саммите глав государств – участников СНГ, который проходит сегодня в Санкт-Петербурге. Он рассказал, что сам пользуется таким же, и пообещал предложить к подарку еще одну насадку-сеялку, «чтобы сеять хлеб для Европы».

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, также прибывший на саммит, подарил президенту пирамиды из арбузов и дынь, которые разместили на территории петербургской резиденции в Стрельне.

На сайте Кремля сообщается, что с днем рождения Владимира Путина уже поздравили ряд глав государств. Среди них Садыр Жапаров (Киргизия), Мигель Диас-Канель Бермудес (Куба), Реджеп Эрдоган (Турция), Сирил Рамафоза (ЮАР), Ким Чен Ын (Северная Корея) и Даниэль Ортега (Никарагуа).

Днем ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал о планах президента РФ в свой день рождения встретиться с лидерами стран СНГ. При этом он не раскрыл семейных планов Путина.