Исмаилов устроил словесную перепалку с Иличем перед боем

Бойцы ММА, сербский спортсмен Александр Илич и россиянин Магомед Исмаилов, перед тем, как сойтись в бою на ринге, решили выяснить отношения путем словесной перепалки. Эмоциональный диалог между противниками, который произошел во время взвешивания участников турнира PRAVDA, 7 октября запечатлел корреспондент «Известий» Олег Барышев.

Сначала Исмаилов подошел к Иличу и что-то сообщил сербскому спортсмену на английском языке.

«Не трать свою энергию на плохой английский, братишка. Сохрани ее до завтрашнего боя», — спокойно ответил тот.

Тогда российский боец попросил журналиста помочь ему с переводом.

«Привет, я жду тебя в ринге вон там. Я тебя сломаю. Переведите пожалуйста», — обратился к сопернику Исмаилов.

«Мага просил передать, что время поединка тебе будет очень больно, чтобы ты знал это заранее», — передал корреспондент Иличу.

На что сербский спортсмен изобразил, будто от слов Исмаилова ему хочется заснуть.

«Он старый. Увидел мой нокаут со Шлеменко и решил, что вернется с пенсии и хайпанет. Но я отправлю его на пенсию обратно», — ответил сербский боец.

Турнир PRAVDA 7 октября в прямом эфире покажет телеканал РЕН ТВ. Бой серба Александра Илича и Исмаилова станет главным событием вечера.

Ранее в пятницу сообщалось, что во время взвешивания участников турнира PRAVDA боец ММА Вагаб Вагабов разбил бутылку о голову бойца Исмаилова. После взвешивания Исмаилов подошел к Вагабову и о чем-то повздорил с ним. Затем спортсмены потолкали друг друга, и Вагабов разбил стеклянную бутылку о голову Исмаилова.

Ранее, 6 октября, Илич пообещал, что он нокаутирует Исмаилова. Он указал, что многие ставят на победу Исмаилова из-за его «мощного» внешнего вида.

До этого, 5 октября, российский боксер Костя Цзю оценил шансы на победу Магомеда Исмаилова в бою против серба Александра Илича.

4 октября Исмаилов заявил, что сделает «отбивную» из Илича. Он отметил, что приложит все усилия для победы в предстоящем бою.

В рамках турнира PRAVDA состоятся также поединки: Муборакшо Муборакшоев против Тимура Никулина, Николай Чибис против Расула Мирзаева, Джулиан Лэйн против Влада Туйнова.