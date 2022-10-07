Боец ММА Вагабов разбил бутылку о голову Магомеда Исмаилова на взвешивании

Во время взвешивания участников турнира PRAVDA боец ММА Вагаб Вагабов разбил бутылку о голову российского бойца Магомеда Исмаилова. Об этом стало известно в четверг, 6 октября.

После взвешивания Исмаилов подошел к Вагабову и о чем-то повздорил с ним. Затем спортсмены потолкали друг друга, и Вагабов разбил стеклянную бутылку о голову Исмаилова. В ответ на это Исмаилов грозно закричал на присутствующих в зале.

Турнир PRAVDA 7 октября в прямом эфире покажет телеканал РЕН ТВ. Бой серба Александра Илича и Исмаилова станет главным событием вечера.

6 октября Илич пообещал, что он нокаутирует Исмаилова. Он указал, что многие ставят на победу Исмаилова из-за его «мощного» внешнего вида.

Ранее, 5 октября, российский боксер Костя Цзю оценил шансы на победу Магомеда Исмаилова в бою против серба Александра Илича.

4 октября Исмаилов заявил, что сделает «отбивную» из Илича. Он отметил, что приложит все усилия для победы в предстоящем бою.

В рамках турнира PRAVDA состоятся также поединки: Муборакшо Муборакшоев против Тимура Никулина, Николай Чибис против Расула Мирзаева, Джулиан Лейн против Влада Туйнова.