Реклама
Прямой эфир
Мир
Двоих приплывших на лодке россиян задержали на Аляске
Мир
Меркель отвергла возможность достичь прочного мира в Европе без России
Экономика
Банки из топ-10 придут в новые российские регионы в течение года
Наука
Корабль Crew Dragon с россиянкой Кикиной пристыковался к МКС
Мир
Пентагон заявил об отсутствии у Москвы планов применить ядерное оружие
Мир
Эрдоган сообщил о вывозе более 6 млн т продовольствия из портов Украины
Мир
Госдеп опроверг информацию о планах по размещению ядерного оружия в Польше
Мир
Эрдоган анонсировал телефонные переговоры с Путиным 7 октября
Мир
Кремль подтвердил намерение Путина провести переговоры с Эрдоганом
Мир
Эрдоган допустил нормализацию отношений Турции и Армении
Мир
ЕС временно вывел из-под санкций поставки нефти с «Сахалина-2» в Японию
Сюжет:

Боец ММА Вагабов разбил бутылку о голову Магомеда Исмаилова на взвешивании

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Во время взвешивания участников турнира PRAVDA боец ММА Вагаб Вагабов разбил бутылку о голову российского бойца Магомеда Исмаилова. Об этом стало известно в четверг, 6 октября.

После взвешивания Исмаилов подошел к Вагабову и о чем-то повздорил с ним. Затем спортсмены потолкали друг друга, и Вагабов разбил стеклянную бутылку о голову Исмаилова. В ответ на это Исмаилов грозно закричал на присутствующих в зале.

Турнир PRAVDA 7 октября в прямом эфире покажет телеканал РЕН ТВ. Бой серба Александра Илича и Исмаилова станет главным событием вечера.

6 октября Илич пообещал, что он нокаутирует Исмаилова. Он указал, что многие ставят на победу Исмаилова из-за его «мощного» внешнего вида.

Ранее, 5 октября, российский боксер Костя Цзю оценил шансы на победу Магомеда Исмаилова в бою против серба Александра Илича.

4 октября Исмаилов заявил, что сделает «отбивную» из Илича. Он отметил, что приложит все усилия для победы в предстоящем бою.

В рамках турнира PRAVDA состоятся также поединки: Муборакшо Муборакшоев против Тимура Никулина, Николай Чибис против Расула Мирзаева, Джулиан Лейн против Влада Туйнова.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022