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Илич пообещал нокаутировать Исмаилова

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Фото: ТАСС/Донат Сорокин
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Сербский боец ММА Александр Илич по прозвищу Джокер уверен, что грозный внешний вид не всегда залог успеха и победы на ринге. На эту тему он высказался в четверг, 6 октября, комментируя «Известиям» свой предстоящий поединок с Магомедом Исмаиловым.

Илич указал, что многие ставят на победу Исмаилова из-за его «мощного» внешнего вида.

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«Да, возможно, он выглядит мощнее, чем я, но люди не понимают одну важную вещь: он борец, а я ударник. Если ты выглядишь мощным, это не значит, что твои удары сильнее, поэтому посмотрим, как случится», — сказал он.

В то же время, признался Джокер, он не будет пытаться нокаутировать соперника в первом раунде. Напротив, он намерен перебоксировать его, а нокаутировать в шестом.

Обращаться на камеру к своему сопернику Исмаилову Джокер отказался. Он убежден, что всё покажет завтрашний бой.

«Вы должны понимать: он старый человек, он только ушел на пенсию, потом увидел мой нокаут со Шлеменко (российский боец Александр Шлеменко. — Ред.) и решил, что вот, я вернусь с пенсии. Так пришло время отправить его на пенсию обратно», — заключил Илич.

Исмаилов и Илич сойдутся в поединке на турнире PRAVDA, который 7 октября в прямом эфире покажет телеканал РЕН ТВ. Состязание спортсменов станет главным событием вечера.

В рамках турнира PRAVDA состоятся также поединки: Муборакшо Муборакшоев против Тимура Никулина, Николай Чибис против Расула Мирзаева, Джулиан Лейн против Влада Туйнова.

26 августа сербский боец менее чем за минуту сумел отправить российского бойца Шлеменко в нокаут. Он заявил, что ради этой победы он работал последние 13 лет, и назвал российского оппонента одним из своих идолов, с которым он мечтал выйти на ринг.

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