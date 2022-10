«Лысый Хищник» пообещал сделать «отбивную» из сербского бойца Илича

Российский боец ММА Магомед Исмаилов, известный как Лысый хищник, заявил о полной уверенности перед поединком с сербом Александром Иличем. Об этом 4 октября спортсмен рассказал «Известиям».

«Я уверен в себе. У меня такое ощущение, когда ты знаешь, что, может, ты зайдешь на ринг или в клетку, кто-то будет там победителем, а кто-то будет проигравшим», — сказал боец.

По его словам, в этот момент понимаешь, что нужно сделать все для победы, выложиться.

«Потом, если что-то не получилось, ты понимаешь — я сделал все, просто это был не мой вечер» — продолжил спортсмен.

Исмаилов признался, что приложит все усилия для победы в предстоящем бою.

Также он рассказал, что многие боксеры смотрят свысока на бойцов ММА, в качестве примера он привел слова Дуродолы.

«Вот Дуродола говорил «is not MMA, This is boxing» (это не ММА, это бокс). Он немножечко свысока смотрит на нас, борцов освоивших ударную технику. А мы-то корявые, неудобные. Корявые, неудобные и хищные, понимаешь?» — сказал он журналистам.

В итоге боксеры выходят на ринг, недооценивая соперника, потом у них начинаются проблемы.

«Люди больше всего что любят, когда происходит то чего не ждут. И я собираюсь дать им то, чего они не ждут, понимаешь? Я собираюсь съесть Илича в этой клетке. Я мясник, и вы мне дали сейчас мясо, понимаешь? Что я буду с ним делать, угадай? Отбивную», — сказал Исмаилов.

Также он обратился к Иличу, пообещав, что «сломает» его.

Российский боец смешанного стиля Магомед Исмаилов и серб Александр Илич сойдутся в поединке на турнире PRAVDA, который 7 октября в прямом эфире покажет телеканал РЕН ТВ. Состязание спортсменов станет главным событием вечера.

Бой пройдет по правилам бокса.

В рамках турнира PRAVDA состоятся также поединки: Муборакшо Муборакшоев против Тимура Никулина, Николай Чибис против Расула Мирзаева, Джулиан Лейн против Влада Туйнова.