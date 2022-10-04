Реклама
Прямой эфир
Общество
Ростуризм намерен добиться отсрочки от мобилизации для работников отрасли
Общество
Брат Моисеева заявил о планах обратиться в суд из-за наследства
Мир
Байден и Зеленский провели телефонные переговоры
Мир
В Киеве сообщили о получении Столтенбергом заявки Украины о вступлении в НАТО
Культура
На аукционе продадут Манифест компартии с автографом Сталина
Мир
В Великобритании представили первые монеты с изображением Карла III
Общество
РЖД повысили на 10 копеек сбор за возврат билетов на поезда
Происшествия
Украинские боевики вновь обстреляли Антоновский мост в Херсоне из РСЗО
Мир
Американист допустил выдвижение Илона Маска на пост президента США
Мир
Nord Stream 2 AG обследует газопровод после завершения работы полиции
Общество
Таможни между ДНР и РФ не будет после подписания закона о вхождении республики
Сюжет:

«Лысый Хищник» пообещал сделать «отбивную» из сербского бойца Илича

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российский боец ММА Магомед Исмаилов, известный как Лысый хищник, заявил о полной уверенности перед поединком с сербом Александром Иличем. Об этом 4 октября спортсмен рассказал «Известиям».

«Я уверен в себе. У меня такое ощущение, когда ты знаешь, что, может, ты зайдешь на ринг или в клетку, кто-то будет там победителем, а кто-то будет проигравшим», — сказал боец.

Перчаточный нажим: из-за чего Исмаилов и Перри подрались в МИЦ «Известия»
Старт нового турнира «Бойцовского клуба на РЕН ТВ» получился богатым на события

По его словам, в этот момент понимаешь, что нужно сделать все для победы, выложиться.

«Потом, если что-то не получилось, ты понимаешь — я сделал все, просто это был не мой вечер» — продолжил спортсмен.

Исмаилов признался, что приложит все усилия для победы в предстоящем бою.

Также он рассказал, что многие боксеры смотрят свысока на бойцов ММА, в качестве примера он привел слова Дуродолы.

«Вот Дуродола говорил «is not MMA, This is boxing» (это не ММА, это бокс). Он немножечко свысока смотрит на нас, борцов освоивших ударную технику. А мы-то корявые, неудобные. Корявые, неудобные и хищные, понимаешь?» — сказал он журналистам.

В итоге боксеры выходят на ринг, недооценивая соперника, потом у них начинаются проблемы.

«Люди больше всего что любят, когда происходит то чего не ждут. И я собираюсь дать им то, чего они не ждут, понимаешь? Я собираюсь съесть Илича в этой клетке. Я мясник, и вы мне дали сейчас мясо, понимаешь? Что я буду с ним делать, угадай? Отбивную», — сказал Исмаилов.

Также он обратился к Иличу, пообещав, что «сломает» его.

Российский боец смешанного стиля Магомед Исмаилов и серб Александр Илич сойдутся в поединке на турнире PRAVDA, который 7 октября в прямом эфире покажет телеканал РЕН ТВ. Состязание спортсменов станет главным событием вечера.

Бой пройдет по правилам бокса.

В рамках турнира PRAVDA состоятся также поединки: Муборакшо Муборакшоев против Тимура Никулина, Николай Чибис против Расула Мирзаева, Джулиан Лейн против Влада Туйнова.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022