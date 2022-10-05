Константин Цзю оценил шансы Исмаилова на победу в бою против Илича

Российский боксер Костя Цзю оценил шансы на победу российского бойца ММА Магомеда Исмаилова в бою против сербского бойца Александра Илича. Об этом 5 октября он заявил «Известиям».

«Магомед я уверен, что у тебя может всё получится. Я хочу увидеть тебя опять в зале. Мы должны обсудить это всё, создать план», — заявил боксер.

Магомед Исмаилов и Александр Илич сойдутся в поединке на турнире PRAVDA, который 7 октября в прямом эфире покажет телеканал РЕН ТВ. Состязание спортсменов станет главным событием вечера.

4 октября Исмаилов заявил, что сделает «отбивную» из Илича. Он отметил, что приложит все усилия для победы в предстоящем бою.

В рамках турнира PRAVDA состоятся также поединки: Муборакшо Муборакшоев против Тимура Никулина, Николай Чибис против Расула Мирзаева, Джулиан Лейн против Влада Туйнова.