Киев продолжает просить США поставить ракеты ATACMS для ударов по Крыму

США, несмотря на продолжающиеся просьбы Киева, не хотят передавать Украине ракеты ATACMS с дальностью применения около 300 км, так как у них имеются разногласия по поводу возможных ударов по целям в Крыму. Об этом 6 октября сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников и конгрессменов.

Если чиновники из США призывают Украину сосредоточиться на целях на востоке и юге, в частности, в районах Харькова и Херсона, то Киев в последнее время настаивает на ударах по удаленным целям, включая Крымский полуостров. Для чего и требует ракеты ATACMS, однако президент США Джо Байден отказывается отправлять их Украине.

Как указало СМИ, то, что администрация США не испытывает желания предоставлять данные ракеты, говорит о существовании в Белом доме глубокого спора о том, как поддержать Украину, не рискуя более широким конфликтом с Россией. Поэтому чиновники утверждают, что для ведения нынешних сражений ракеты дальнего радиуса Украине не нужны.

5 октября политолог-американист Малек Дудаков заявил «Известиям», что помощь Украине со стороны США может привести к падению поддержки Байдена. Как предположил Дудаков, из-за недовольства в американском обществе объем помощи Украине впоследствии может уменьшиться.

Тогда же пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что заявление заместителя помощника министра обороны США по делам России, Украины и Евразии Лоры Купер о допустимости ударов украинской армии из американских систем HIMARS по Крыму подтверждает вовлеченность Вашингтона в конфликт.

4 октября Купер ответила на требования Киева предоставить ему дальнобойные ракеты ATACMS. Она отметила, что уже переданные Украине снаряды для HIMARS могут достичь большинства целей на поле боя, в том числе в Крыму.

Депутат Госдумы Абдулхаким Гаджиев в ответ на это заявил, что любая атака на Крым — это атака на Россию. По его словам, США понимают это и именно поэтому пока отказываются поставлять Киеву ATACMS.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года. Крым вернулся в состав России по итогам референдума. Украина отказывается признавать итоги голосования и считает полуостров своей территорией. В то же время Москва неоднократно заявляла, что вопрос принадлежности субъекта закрыт навсегда.

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