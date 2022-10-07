В Госдепе рассказали об ответе США на решение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти

США рассматривают варианты ответа на решение ОПЕК+ сократить добычу нефти. Об этом 6 октября заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Что касается отношений [с Эр-Риядом] в будущем, мы рассматриваем ряд вариантов ответа. Мы тесно консультируемся с конгрессом», — цитирует слова Блинкена на пресс-конференции в Лиме агентство Reuters.

Глава госдепартамента при этом не стал уточнять подробности относительно ответных мер.

Страны ОПЕК+ приняли решение по нефти на заседании министерского мониторингового комитета 5 октября. Из него следует, что страны должны сократить производство черного золота с ноября на 2 млн баррелей в сутки. На фоне новости стоимость Brent поднялась выше отметки $93 за бочку. В ближайший месяц цена может вырасти до $100 за баррель, спрогнозировали аналитики.

Как рассказал вице-премьер РФ Александр Новак, исходя из этого, в 2022 году Россия добудет порядка 530 млн т нефти и газового конденсата, в 2023-м — 490 млн т.

Президент США Джо Байден заявил о том, что его разочаровало «недальновидное» решение ОПЕК+ сократить добычу нефти. Он отметил, что намерен поддержать рынок дополнительными товарными интервенциями из стратегических резервов.

Тогда же сообщалось, что сокращение добычи нефти может плохо отразиться на демократах во время промежуточных выборов в конгресс США в ноябре.

Отмечалось, что глава Белого дома не смог убедить саудовского принца Мухаммеда ибн Салмана Аль Сауда добывать больше нефти на фоне растущих цен на топливо.

9 сентября национальная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco заявила о том, что цены на нефть снизятся для покупателей из всех регионов, кроме США. Для клиентов из Северо-Западной Европы и стран Средиземноморья цены почти на все марки саудовской нефти будут снижены на $2 за баррель.

ОПЕК+ с начала года равномерно повышала квоту нефтедобычи почти на 400 тыс. баррелей каждый месяц. В сентябре картель и его партнеры решили ограничиться ростом на 100 тыс. баррелей, и повышение квоты затормозилось.