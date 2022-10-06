Главы комитетов в Госдуме призвали Генпрокуратуру разобраться с проблемой снабжения тыла

Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, а также глава комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев направили письмо генеральному прокурору РФ Игорю Краснову с просьбой разобраться с проблемой снабжением тыла российской армии. Об этом 6 октября рассказал член комитета ГД по обороне Андрей Гурулев в эфире телеканала «Россия 1».

По его словам, в тексте письма председатели просят разобраться генерального прокурора с тем, куда пропало снабжение тыла армии, которое в прошлом финансировалось властями в полном объеме.

Обсуждение тыла, в частности, началось после объявления частичной мобилизации в России.

О ее начале 21 сентября сообщил президент РФ Владимир Путин. Позднее он подписал несколько указов, определяющих категории граждан, которым положена отсрочка. Среди них уже есть сотрудники СМИ и IT, а также ряд студентов высших учебных заведений.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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