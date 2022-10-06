Илон Маск на вопрос сенатора США заявил, что на востоке Украины предпочитают Россию

Русские люди составляют большинство населения в ряде восточных регионов Украины, и они предпочитают Россию. Об этом написал 5 октября в Twitter предприниматель Илон Маск, отвечая сенатору Линдси Грэму на критику предложенного им плана мирного урегулирования ситуации на Украине.

Грэм выразил мнение, что бизнесмену сначала «следует понять факты» российского присутствия на Украине, а потом уже предлагать пути решения проблемы. На что Маск заметил, что, решая кризисные ситуации, нужно поддерживать волю людей, которые проживают в зоне конфликта.

«Большая часть Украины однозначно хочет быть частью Украины, но в некоторых восточных частях большинство населения составляют русские, и они предпочитают Россию», — ответил на это Маск.

Ранее, 3 октября, Маск опубликовал серию твитов, посвященных ситуации на Украине. Для урегулирования конфликта Маск предложил провести повторные референдумы на освобожденных территориях Донбасса под эгидой ООН, перестать оспаривать принадлежность Крыма России, а также прекратить конфликт и перейти к переговорам. Кроме того, предприниматель опубликовал опрос о том, должны ли жители Донбасса и Крыма решить, принадлежат эти территории России или Украине. При этом предприниматель отметил, что победа украинский стороны в конфликте маловероятна.

В тот же день депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заметил, что план Маска по урегулированию конфликта вокруг Украины станет отрезвляющим для всего западного сообщества. По его мнению, Маск — это продвинутый и современный человек, который видит перспективу и реальную картину мира.

5 октября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что план американского миллиардера, совладельца Tesla и SpaceX, по урегулированию конфликта на Украине является частью общественной дискуссии, на Западе начали задаваться вопросами о происходящем.

В свою очередь, президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский 4 октября в беседе с «Известиями» заявил, что не исключает выдвижения Илона Маска на пост президента США.

При этом политолог, преподаватель МГИМО Алексей Зудин в беседе с «Известиями» призвал не переоценивать заявления Маска. По его словам, это может быть просто попыткой эпатировать людей. Зудин также допустил, что слова предпринимателя могут быть связаны с его коммерческим расчетом — «с той игрой, которую он ведет на рынке и вокруг своего курса акций».

24 февраля РФ начала проведение специальной операции по защите мирного населения Донбасса. Решение было принято из-за обострения ситуации в Луганской и Донецкой народных республиках на фоне обстрелов со стороны украинских военных.

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