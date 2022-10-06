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Илон Маск на вопрос сенатора США заявил, что на востоке Украины предпочитают Россию

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Русские люди составляют большинство населения в ряде восточных регионов Украины, и они предпочитают Россию. Об этом написал 5 октября в Twitter предприниматель Илон Маск, отвечая сенатору Линдси Грэму на критику предложенного им плана мирного урегулирования ситуации на Украине.

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Грэм выразил мнение, что бизнесмену сначала «следует понять факты» российского присутствия на Украине, а потом уже предлагать пути решения проблемы. На что Маск заметил, что, решая кризисные ситуации, нужно поддерживать волю людей, которые проживают в зоне конфликта.

«Большая часть Украины однозначно хочет быть частью Украины, но в некоторых восточных частях большинство населения составляют русские, и они предпочитают Россию», — ответил на это Маск.

Ранее, 3 октября, Маск опубликовал серию твитов, посвященных ситуации на Украине. Для урегулирования конфликта Маск предложил провести повторные референдумы на освобожденных территориях Донбасса под эгидой ООН, перестать оспаривать принадлежность Крыма России, а также прекратить конфликт и перейти к переговорам. Кроме того, предприниматель опубликовал опрос о том, должны ли жители Донбасса и Крыма решить, принадлежат эти территории России или Украине. При этом предприниматель отметил, что победа украинский стороны в конфликте маловероятна.

В тот же день депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заметил, что план Маска по урегулированию конфликта вокруг Украины станет отрезвляющим для всего западного сообщества. По его мнению, Маск — это продвинутый и современный человек, который видит перспективу и реальную картину мира.

5 октября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что план американского миллиардера, совладельца Tesla и SpaceX, по урегулированию конфликта на Украине является частью общественной дискуссии, на Западе начали задаваться вопросами о происходящем.

В свою очередь, президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский 4 октября в беседе с «Известиями» заявил, что не исключает выдвижения Илона Маска на пост президента США.

При этом политолог, преподаватель МГИМО Алексей Зудин в беседе с «Известиями» призвал не переоценивать заявления Маска. По его словам, это может быть просто попыткой эпатировать людей. Зудин также допустил, что слова предпринимателя могут быть связаны с его коммерческим расчетом — «с той игрой, которую он ведет на рынке и вокруг своего курса акций».

24 февраля РФ начала проведение специальной операции по защите мирного населения Донбасса. Решение было принято из-за обострения ситуации в Луганской и Донецкой народных республиках на фоне обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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