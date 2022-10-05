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В МИД РФ оценили заявления Маска по урегулированию конфликта на Украине

Захарова заявила, что на Западе начали задаваться вопросами о роли США в происходящем на Украине
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Фото: REUTERS/Stephen Lam
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План американского миллиардера, совладельца Tesla и SpaceX Илона Маска по урегулированию конфликта на Украине является частью общественной дискуссии, на Западе начали задаваться вопросами о происходящем. Об этом в среду, 5 октября, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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«Нет смысла всё это комментировать потому, что это общественная дискуссия, есть разные люди, политические деятели, общественные деятели, бизнесмены, меценаты, благотворители, дети культуры, артисты, у них есть свои мнения, они участвуют в дискуссии, у каждого есть своя цель и задача», — сказала она в эфире радио Sputnik.

При этом Захарова отметила, что сейчас мир глубоко переживает все потрясения, которые связаны с ситуацией вокруг Украины и спровоцированы Западом.

«Наконец, наверное, на Западе начинает возникать вопрос: а что вообще всё это означает, а почему всё это происходит, а какова роль Белого дома, США, натовских структур во всем этом?» — заключила официальный представитель МИД РФ.

3 октября бизнесмен опубликовал серию твитов, посвященных ситуации на Украине. Для урегулирования конфликта Маск предложил провести повторные референдумы на освобожденных территориях Донбасса под эгидой ООН, перестать оспаривать принадлежность Крыма РФ, а также прекратить вооруженный конфликт и начать переговоры.

В этот же день предприниматель опубликовал в своем Twitter опрос о том, должны ли жители Донбасса и Крыма решить, принадлежат эти территории России или Украине. При этом предприниматель заявил, что победа Украины в конфликте маловероятна.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление Маска, отметив, что в отличие от многих профессиональных дипломатов Маск пытается искать пути для достижения мира. При этом представитель Кремля напомнил, что достижение мира без выполнения условий российской стороны невозможно.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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