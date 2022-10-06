Курсанты в Челябинске встретились с Героем России Антоном Шкаплеровым

Курсанты филиала Военного учебно-научного центра Военно-воздушных сил РФ «Военно-воздушной академии им. профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина» в Челябинске встретились с Героем РФ, космонавтом-испытателем Антом Шкаплеровым. Об этом 6 октября сообщило Минобороны.

«Запомните, для вас сейчас открыты все дороги! Уникальность нынешней ситуации в том, что в наш отряд космонавтов сейчас открыт набор. И пробиться в него может любой желающий. Да, это непросто! Но у нас есть примеры, когда в отряд брали не только военных летчиков, но и штурманов и бортинженеров. И все эти люди профессионалы с большой буквы», — рассказал Шкаплеров, выступая перед курсантами.

Герой России поделился своим опытом и рассказал, что был в космосе четыре раза, два из которых провел на орбите. Также Шкаплеров трижды отработал в открытом космосе.

Особый интерес у курсантов вызвали рассказы о жизни на орбитальной станции, об этапах подготовки космонавтов и о сложностях реабилитации после длительных космических экспедиций. Увлеченно выслушав истории из жизни космонавта-испытателя, учащиеся задали ему несколько десятков вопросов.

«Такие встречи, очень мотивируют. Не каждый день есть возможность пообщаться с таким человеком. Это яркий пример того, как нужно добиваться поставленной цели и идти к ней, несмотря ни на что», — поделился впечатлениями от беседы курсант Юрий Кривоносов.

После встречи с курсантами Антон Шкаплеров посетил музей филиала. Там он сравнил кабину самолета Су-24 с кабиной космического корабля и узнал об истории становления штурманской службы отечественной авиации.

Ранее, 25 сентября, курсанты Серпуховского филиала Военной академии ракетных войск стратегического назначения (РВСН) впервые совершили пеший марш в память о подвиге защитников Москвы. Шествие, в котором приняли участие 100 курсантов, проходило по маршруту, повторяющему путь подразделений 49-й армии под командованием генерал-лейтенанта Ивана Захаркина для контрудара из-под Серпухова в 1941 году.