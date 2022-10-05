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Ростуризм анонсировал запуск круизного судоходства на Каспийском море

Ростуризм: весной 2024 года откроется круизное судоходство на Каспийском море
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Фото: Судостроительный завод «Лотос»
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Круизное судоходство на Каспийском море будет запущено весной 2024 года, после спуска на воду нового теплохода «Петр Великий». Об этом 5 октября заявила глава Ростуризма Зарина Догузова в ходе выступления на Каспийском экономическом форуме.

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Она напомнила, что туристических круизов на Каспийском море не было в новейшей истории. Круизный теплоход строят в Астрахани, отметила Догузова.

«Мы рассчитываем, что к концу следующего года он будет полностью готов и уже спущен на воду. И начиная с 2024 года, со старта периода навигации, начиная с ранней весны, впервые в истории Каспийского моря, у нас начнется круизное судоходство», — сказала глава Ростуризма.

Она указала на необходимость развивать логистику регионов и приграничных стран, которая бы связала привлекательные для туристов регионы Каспия. Догузова подчеркнула, что в настоящее время отсутствует прямое авиасообщение между Дербентом и Баку.

Кроме того, нужна развитая инфраструктура, в том числе и для развития пляжного отдыха, и маршруты, сформированные туроператорами двусторонних маршрутов.

«Скажем, расстояние между Дербентом и Баку буквально 250 километров. Можно было бы на двусторонней основе формировать интересные предложения, продуманные как по смыслу, так и логистически», — привела пример Догузова.

Круизный лайнер российского производства «Петр Великий» вместимостью 300 пассажиров начали строить в 2016 году. Его спустили на воду в Астраханской области спустя три года. Спуск произвели на судозаводе «Лотос» для достройки и внутренней отделки помещений. Судно строят по заказу Московского речного пароходства, корабль предназначен для круизов по Каспийскому и Черному морю. Четырехпалубный лайнер будет соответствовать пятизвездочному отелю: на борту разместят рестораны, тренажерные залы, сауны и SPA-салоны.

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