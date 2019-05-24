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Первый российский круизный лайнер спустили на воду в Астраханской области

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Фото: Судостроительный завод «Лотос»
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Первый круизный лайнер российского производства «Петр Великий» спустили на воду в Астраханской области. Об этом сообщили в пресс-службе Объединенной судостроительной корпорации.

Спуск произвели на судозаводе «Лотос» для достройки и внутренней отделки помещений. Судно построили по заказу Московского речного пароходства, а сдать в эксплуатацию корабль планируют в 2020 году, сообщает телеканал «Звезда». Корабль предназначен для круизов по Каспийскому и Черному морю.

Четырехпалубный лайнер будет соответствовать пятизвездочному отелю: на борту разместят рестораны, тренажерные залы, сауны и SPA-салоны. В ходе достройки рабочие проведут электромонтажные работы, остекление, внутреннюю отделку и насыщение корабля необходимым оборудованием, после чего запланированы швартовые и ходовые испытания.

Отмечается, что строительство лайнера вместимостью 300 пассажиров начали строить в августе 2016 года, пишет RNS. Старт строительству дал президент России Владимир Путин. Суда подобного класса не строили в России более 60 лет.

12 мая сообщалось, что лайнер «Князь Владимир» вышел из порта Сочи и открыл свой третий круизный сезон по Черному морю.

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