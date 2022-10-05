Академик предупредил об опасности ударов по ДнепроГЭС

Профессор, доктор технических наук, академик Владимир Тетельмин в среду, 5 октября, в беседе с «Известиями» рассказал о последствиях ударов по Днепровской гидроэлектростанции (ДнепроГЭС) в Запорожской области.

«Бомбить такого рода плотины во всех отношениях противопоказано. Эта плотина сдерживает большой объем водохранилища. Такие работы разрушительные выполняли немцы — когда они отступали, они взорвали ДнепроГЭС. В этом случае идет волна попуска, которая сметает все на своем пути. Это очень разрушительная волна», — объяснил он.

По словам ученого, фронт волны в случае ударов будет не больше, чем напор на ДнепроГЭС, но это разлив будет продолжаться достаточно долго, пока не уйдет весь объем водохранилища. При этом, Тетельмин отметил, что если в нижнем бьефе (пространство ниже плотины) уже возведены какие-то сооружения или жилые массивы, эта волна попуска все «слижет» — жертв будет очень много и ущерб будет огромный.

«Страшные последствия будут. Такое капитальное сооружение бомбить — это воистину опасно. С другой стороны, взорвать ее будет сложно, так как сооружение масштабное», — заключил Тетельмин.

Ранее в этот день глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что Украина может в любой момент устроить провокацию на ДнепроГЭС.

«Находясь в ожидании нашего наступления, согласно их плану, ДнепроГЭС может стать объектом провокации с целью обвинить во всем Россию», — приводит его слова «РИА Новости».

5 сентября в администрации Новой Каховки сообщили, что Каховская гидроэлектростанция (ГЭС) вновь подверглась обстрелу со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ).

В ночь на 29 августа ВСУ нанесли три ракетных удара по Каховской ГЭС. За день до этого ВСУ четыре раза обстреляли Новую Каховку. Тогда были отмечены прилеты в центр города и район гидроэлектростанции. Во время обстрелов сработала система ПВО.

До этого, 13 августа, после очередных ракетных ударов ВСУ по Каховской ГЭС руководство предприятия приняло решение отключить одну турбину станции.

5 октября президент России Владимир Путин подписал федеральный конституционный закон о принятии Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также Херсонской и Запорожской областей в состав РФ.

Согласно закону, в частности, жители регионов со дня принятия в состав РФ признаются российскими гражданами.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля Путин подписал соответствующие указы.

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