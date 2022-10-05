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В СМИ сообщили об исключении российской компании «Алроса» из нового пакета санкций

EUobserver сообщил об исключении из нового пакета антироссийских санкций компании «Алроса»
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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В новый пакет антироссийских санкций не стали включать группу алмазодобывающих компаний из РФ «Алроса». Такое решение принял Евросоюз (ЕС), сообщило 5 октября издание EUobserver со ссылкой на европейских дипломатов.

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«Алроса не включена в окончательное соглашение по новому пакету санкций, принятое в среду утром в Брюсселе», — приводятся слова источников.

По их информации, такое решение было принято после предупреждений бельгийских дипломатов и лоббистов Антверпенского Алмазного Центра, которые предрекли «удар» по крупнейшей алмазной бирже в случае санкций против российской компании.

Стоимость акций «Алроса» росла на 6,87% до 69,24 руб. за бумагу после новостей об исключении из санкционного списка, следует из данных торгов на Московской бирже по состоянию на 14:30 (мск).

Ранее 5 октября постоянный представитель Чехии при ЕС заявил, что новый пакет санкций против России уже утвержден. По его словам, в новые рестрикции входит введение потолка цен на российскую нефть, а также внесение в санкционный список нескольких десятков россиян.

Ранее, 4 октября, сообщалось, что постпреды стран Евросоюза достигли договоренности по новому пакету антироссийских санкций, а также по ограничению цен на российскую нефть. Инициатива ввести новые ограничения против России принадлежит председателю Европейской комиссии (ЕК) Урсуле фон дер Ляйен.

Тогда же глава фракции Национального объединения в парламенте Франции Марин Ле Пен заявила о неэффективности санкций в отношении РФ. Она также отметила, что ограничения уже негативно сказываются на Франции.

Страны Запада усилили санкционное давление на Москву на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля. Однако это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты.

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