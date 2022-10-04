Politico сообщило о договоренности постпредов ЕС по новому пакету санкций против РФ
Постпреды стран Евросоюза достигли договоренности по новому пакету антироссийских санкций, а также по ограничению цен на российскую нефть. Об этом 4 октября сообщает Politico со ссылкой на семь европейских дипломатов.
Ранее в этот день глава фракции Национального объединения в парламенте Франции Марин Ле Пен заявила о неэффективности санкций в отношении РФ. Она также отметила, что ограничения негативно сказываются на Франции.
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