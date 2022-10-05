Представитель Чехии сообщил о согласовании ЕС восьмого пакета санкций против РФ

Постоянные представители стран Евросоюза (ЕС) утвердили новый пакет санкций против России. Как сообщил 5 октября постоянный представитель Чехии при ЕС, запущена техническая процедура их оформления.

В новые рестрикции включено введение потолка цен на российскую нефть. Кроме того, в санкционный список внесены десятки новых фамилий россиян.

«Пакет содержит запрет морских перевозок российской нефти в третьи страны сверх ценового потолка на нефть, а также запрет на сопутствующие услуги», — уточняется в сообщении председательства Чехии в Twitter.

Кроме того, новые запреты ЕС распространятся на импорт продукции сталелитейной промышленности, древесной массы, бумаги и других товаров из России, а также на предоставление ряда услуг российским компаниям.

Предполагается, что уже восьмой по счету пакет антироссийских санкций будет вынесен на обсуждение неформального саммита глав государств и правительств стран ЕС в четверг и пятницу, 6 и 7 октября, в Праге.

Ранее, 4 октября, сообщалось, что постпреды стран Евросоюза достигли договоренности по новому пакету антироссийских санкций, а также по ограничению цен на российскую нефть. Инициатива ввести новые ограничения против России принадлежит председателю Европейской комиссии (ЕК) Урсуле фон дер Ляйен.

При этом ряд стран Евросоюза выразили обеспокоенность возможными последствиями вводимых санкций. Мальта, Греция и Кипр, чьи танкеры перевозят большую часть российской нефти, обеспокоены решением ЕК установить потолок цен на российскую нефть, так как это может повлиять на стоимость нефти для их судов.

Тогда же глава фракции Национального объединения в парламенте Франции Марин Ле Пен заявила о неэффективности санкций в отношении РФ. Она также отметила, что ограничения уже негативно сказываются на Франции.

7 сентября президент России Владимир Путин подчеркнул, что в случае введения ограничений цен на энергоносители из РФ Западу грозит полная остановка поставок из страны.

Также 1 сентября вице-премьер РФ Александр Новак предупредил, что Россия прекратит поставку нефти и нефтепродуктов странам, которые введут потолок цен на нефть.

Страны Запада усилили санкционное давление на Москву на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля. Однако это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты.

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